Fintech mandaron al frente a las provincias: Santa Fe, la que más cobra por Ingresos Brutos

La Cámara Argentina Fintech presentó los resultados de su estudio Mapa de presión fiscal a la digitalización de la economía, un relevamiento que analiza el impacto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) en las empresas fintech del país. El informe expone las disparidades y desafíos que enfrenta la industria ante un esquema impositivo dispar y desproporcionado, que afecta su competitividad y capacidad de expansión.

Según el estudio, una empresa fintech paga una alícuota promedio del 6,4% en concepto de IIBB, un nivel significativamente superior al que enfrentan otros sectores de la economía, como Comercio o Servicios, cuyas tasas oscilan entre el 3% y el 5% en las distintas jurisdicciones.

Además, la carga tributaria varía ampliamente entre provincias, con alícuotas que van desde el 3,5% en Tierra del Fuego hasta el 9% en La Pampa y Santa Fe. Esto se suma a que, en algunos casos, como Córdoba, Jujuy y Santa Fe, se aplican regímenes especiales que, bajo el argumento de definir con más claridad la actividad de las empresas, agravan la presión fiscal sobre el sector.

Datos contundentes

Entre los principales hallazgos del relevamiento se destacan:

* Elevada carga impositiva: el promedio nacional del 6,4% posiciona a las fintech entre las actividades más gravadas del país.

* Desigualdad interjurisdiccional: las diferencias entre provincias afectan la competitividad y desincentivan la inversión en aquellas jurisdicciones con alícuotas más elevadas.

* Impacto en consumidores y PyMEs: la carga impositiva encarece los servicios financieros, eleva las tasas de crédito y reduce los incentivos a la formalización económica.

“La estructura tributaria actual limita el desarrollo de la economía digital y afecta tanto a empresas como a usuarios. Necesitamos avanzar hacia un marco fiscal que fomente la formalización de la actividad económica y el acceso al crédito”, señaló Mario López, presidente de la Cámara Argentina Fintech.

El Mapa permite dimensionar no sólo la carga que enfrentan las empresas fintech, sino también las oportunidades que surgirán de un marco fiscal más equilibrado. Reducir las alícuotas de IIBB se traducirá en menores costos financieros, mayor inclusión digital y una expansión del crédito hacia sectores hoy desatendidos, en particular PyMEs y emprendedores.

Líneas a trabajar

El estudio identifica tres líneas de acción para construir un marco fiscal más justo y eficiente:

* Reducir la presión tributaria sectorial, alineando las alícuotas con las de servicios convencionales.

* Armonizar la normativa entre provincias, mediante un régimen nacional consensuado.

* Simplificar el marco regulatorio, reduciendo la complejidad normativa y los costos de cumplimiento.

"La evidencia empírica es el punto de partida indispensable para diseñar políticas fiscales que acompañen el desarrollo tecnológico, promuevan la inclusión financiera y fortalezcan la competitividad de la economía digital argentina"

La Cámara reafirma su compromiso con la generación de información rigurosa y propuestas concretas que contribuyan al desarrollo sostenible del ecosistema fintech en todo el país.