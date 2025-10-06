Arca saca la lupa y realiza controles: ¿en qué grupos pone el foco?

Arca realiza controles sistémicos que se encuentran diseñados según la actividad y el tamaño del contribuyente. Los desvíos detectados impactan en la caracterización de la empresa y del contribuyente individual, produciéndose la pérdida de beneficios y un mayor costo en los adelantos impositivos que deben cumplirse.

Justamente Arca anunció que llevó adelante un proceso integral de adecuación de parámetros de evaluación de cumplimiento fiscal. Según el organismo este proceso beneficiará a más de 750.000 contribuyentes, que mejorarán su calificación y quedarán en la categoría de riesgo del Siper muy bajo, que es la "A". El resultado de esta modificación dará la posibilidad de acceder a diversos beneficios como mayor cantidad de cuotas en planes de facilidad de pagos, simplificación en certificados de no retención y percepciones, entre otros.

Arca llevó a cabo esta reingeniería en el proceso de categorización del sistema que permite evaluar a los contribuyentes y responsables de acuerdo con el grado de cumplimiento de sus obligaciones fiscales formales (regímenes de información) y materiales (pago de impuestos)

De esta manera, el 80% de los contribuyentes activos recibirán mejores calificaciones para la obtención de beneficios. Arca tiene implementadas 5 categorías dentro del Siper:

A: Riesgo muy bajo.

B: Riesgo bajo.

C: Riesgo medio y nuevas altas.

D: Riesgo alto

E: Riesgo muy alto."

A continuación, se detallan tres ejemplos de los controles realizados a las grandes empresas; a una actividad específica; y, por último, al universo de los contribuyentes.

Los controles a los grandes contribuyentes

Casi 10 mil CUIT explican el 70% de la recaudación tributaria. Por ese motivo, según el organismo, para optimizar los recursos de fiscalización, los controles se centran en un grupo reducido de grandes contribuyentes que son los que generan la mayor parte de los ingresos impositivos del país.

En abril de este año, Arca publicó la RG 5670, que determinó que la DGI va a ser la encargada de determinar la nómina de contribuyentes comprendidos en el ámbito de actuación de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes.

Para esa clasificación se consideran los parámetros de segmentación por importancia, sector económico u otras condiciones específicas, tales como obligaciones activas, declaraciones juradas presentadas, volumen de ventas y/o exportaciones, nivel de empleo, movimientos de fondos, operaciones con divisas, tenencias de bienes, vinculaciones comerciales y/o societarias, capacidad operativa de la empresa, entre otros indicadores.

Esa nómina integrada por "grandes contribuyentes" se revisa con una periodicidad bienal. Sin embargo, se pueden efectuar incorporaciones fuera del plazo, hasta el 10% del total de la nómina, teniendo en cuenta los parámetros de segmentación por importancia, sector económico u otras condiciones específicas. En el padrón de los contribuyentes incorporados está integrado por los siguientes contribuyentes:

* Los que están obligados a presentar el informe "país por país", a efectos de cumplir con el régimen de información de transacciones internacionales de entidades multinacionales.

* Los que hubieran celebrado una determinación conjunta de precios de operaciones internacionales.

* Los contribuyentes pertenecientes a una actividad económica cuya complejidad y especificidad hacen necesario un seguimiento que permita optimizar los niveles de control y servicios necesarios.

* Los contribuyentes que adhieran al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI)

La incorporación y/o desafectación a la nómina de contribuyentes se formaliza a través de un acto administrativo, que es emitido por la Dirección General Impositiva. El contribuyente es notificado en su domicilio fiscal electrónico.