La Inteligencia Artificial traspasa los límites entre lo virtual y lo real: ¿qué es?

La Inteligencia Artificial ingresa a cada vez más sectores y la revolución que representa ChatGPT hace que más se expresen sobre el tema. Uno de ellos fue nada más ni nada menos que Bill Gates. El fundador de Microsoft no dudó en asegurar que “la inteligencia artificial cambiará el mercado laboral” y auguró que será “el tema más candente de 2023”. “Es asombroso que lo que vi en IA en los últimos 12 meses sea tan importante como el PC o Internet. Este es uno de los cuatro hitos más importantes de la tecnología digital”, manifestó.

Pero antes que nada, ¿qué es la inteligencia artificial? Son sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana con el objetivo de realizar tareas y pueden mejorar iterativamente a partir de la información que recopilan. La misma trata mucho más sobre el proceso y la capacidad de pensamiento superpoderado y el análisis de datos que sobre cualquier formato o función en particular.

El objetivo principal de la Inteligencia Artificial no pretende reemplazar a los humanos, sino mejorar significativamente las capacidades y contribuciones humanas. Eso la convierte en un activo empresarial muy valioso y se manifiesta de varias formas.

Una de ellas son los chatbots, que utilizan la Inteligencia Artificial para comprender más rápido los problemas de los clientes y entregar respuestas más eficientes. Por ejemplo los asistentes inteligentes la utilizan para analizar información crítica proveniente de grandes conjuntos de datos de texto libre y así mejorar la programación. También los motores de recomendación pueden proporcionar recomendaciones automatizadas según los hábitos de los usuarios.

Imágenes con Inteligencia Artificial

Pero además comenzó a ser cada vez más usual la generación de imágenes a partir de Inteligencia Artificial. Estas son creadas desde cero utilizando algoritmos de aprendizaje automático. Es decir que pueden crearse imágenes originales y realistas a partir de la entrada de texto en un lenguaje natural. Al analizar el valor de las imágenes de Internet y las descripciones escritas, los generadores de imágenes aprenden qué son los objetos y cómo se relacionan entre sí.

Estos generadores utilizan dos redes neuronales. La primera crea una imagen, mientras que la segunda juzga qué tan cerca de lo real es la imagen, basándose en ejemplos de la vida real de Internet. Una vez que se completa la puntuación de precisión de la imagen, los datos se envían de vuelta al sistema de IA original. Luego ese sistema aprende de los comentarios y envía una imagen alterada para obtener una puntuación adicional hasta que la imagen generada por IA coincida con la imagen de control.

Imágenes creadas con la plataforma abierta Dall-E

Recientemente el diario Marca de Madrid creó una tapa utilizando el software Midjourney que, junto a Dall-E 2, constituyen algunos de los máximos exponentes de la inteligencia artificial en el terreno creativo y de la generación de imágenes.

El boom ChatGPT

Este sistema de Inteligencia Artificial está preparado para mantener conversaciones, por lo cual se le puede realizar preguntas de manera convencional y las entenderá. Es desarrollado por la empresa OpenAI y posee más de 175 millones de parámetros. Está entrenado con grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje, desde la traducción hasta la generación de texto.

Tal como está pensado debería ser capaz de entender con precisión lo que se le pregunta, considerando adjetivos y variaciones. De esta forma debería responder de una manera acertada, completa e incluso de varios párrafos. Asimismo puede expresarse de forma natural y con información exacta, lo que dificulta distinguir si el texto fue generado por una persona o por IA.

Desde que fuera lanzado en noviembre de 2022 está siendo utilizado para distintas funciones. Ensayos, letras de canciones, cálculos o redacción de textos. Pero recientemente fue sometido a una serie de exámenes en la Universidad de Minnesota y la Escuela de Negocios Wharton, dependiente de la Universidad de Pensilvania.

En el primero de los casos aprobó cuatro exámenes de derecho, aunque con calificación C+. En tanto que en los exámenes de gestión empresarial los resultados alternaron entre B y B-, pero no pudo resolver operaciones matemáticas básicas. Tampoco preguntas de análisis más avanzadas.

IA, la estrategia de Microsoft para competirle a Google

Si bien por el momento el buscador Bing no resultó una fuerte competencia a Google, la empresa fundada por Bill Gates planea apelar a la Inteligencia Artificial dándole un uso comercial. En ese sentido apostó al desarrollo del mencionado ChatGPT con una inversión de mil millones de dólares y el próximo paso sería el de ampliar la apuestas con desembolsos por 10 mil millones de dólares para seguir dándole forma a la iniciativa.

“Mi interés en la Inteligencia Artificial se remonta a mis primeros días de aprendizaje sobre software. La idea de que las computadoras vean, oigan y escriban es la búsqueda a largo plazo de toda la industria. Y, cuando estas técnicas de aprendizaje automático comenzaron a funcionar muy bien, me fascinó saber cuántos inventos más necesitaríamos antes de que la Inteligencia Artificial fuera realmente inteligente, en el sentido de superar pruebas y ser capaz de escribir con fluidez”, dijo.

“La Inteligencia Artificial cambiará el mercado laboral y nos hará preguntarnos realmente: ¿Cuáles son los límites? No está ni cerca de hacer invención científica, pero dados los avances, entra dentro de lo posible”, sostuvo. “En 2022, OpenAI me mostró un progreso que realmente me sorprendió ver. Cuando empecé a programar, hicimos estos generadores de oraciones aleatorias, donde tendríamos la sintaxis de oraciones típicas inglesas y los elegíamos al azar. De vez en cuando, escupía algo que era divertido o semiconvincente”, contó.

Pero Google no se queda atrás y entrenan modelos para automatizar tareas y en 2023 la subsidiaria DeepMind lanzará Sparrow, un chat con capacidad para mantener un diálogo como si fuera un humano. Este desarrollo competirá directamente contra ChatGPT, impulsado entre otros por Gates.

Una presentación diferente

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, lanzó en 2021 una conferencia para explicar la idea de "omniverso". Pero quien participó de esa presentación no fue Huang sino una simulación virtual durante 14 segundos. El objetivo de la compañía fue demostrar el poderío gráfico que hace complicado distinguir a simple vista lo que es real y lo que es virtual.

Nvidia creó un escenario replicando prácticamente al detalle su cocina, y crearon una réplica de Huang mediante fotografías. Escanearon a su CEO creando un modelo en 3D, para posteriormente entrenarlo con modelos de inteligencia artificial y así parecer realista a la hora de imitar al ejecutivo.

La compañía usó su software de generación de rostros, un generador de 'estilos' para imitar al CEO y modelos de IA. "Se escaneó la cara y el cuerpo para crear un modelo 3D y luego se entrenó en una IA para imitar sus movimientos y expresiones", indicó la empresa. Luego se aplicó "cierta magia" de inteligencia artificial.

Inteligencia Artificial para la locución

La industria del audio también va por ese camino y en determinados idiomas ya logra alcanzar la calidad humana, con diferencias indistinguibles para oídos no entrenados. Actualmente las empresas la utilizan para voces que no requieran acentos, tonos o emociones, como contestadores automáticos o juegos de internet.

Con el impulso de empresas como Microsoft, Google o Amazon la calidad fue en aumento y en un futuro podrá leer lo que un generador de textos cree e improvisar. De hecho la empresa creada por Bill Gates ya ofrece a clientes preseleccionados servicios de este tipo bajo la plataforma Speech Studio. También gigantes de los medios como WarnerBros o la BBC lo usan para algunos de sus servicios.

La tecnología viene avanzando a pasos agigantados y los límites entre lo real y lo virtual son cada vez más difusos