Banco Macro se expande y compra el Banco Sáenz: se quedará con el 50% de las acciones

En un movimiento que acelera la evolución del mercado financiero local, Banco Macro anuncia la adquisición del 50% del paquete accionario de Banco Sáenz, mientras que Fintech Digital LLC comprará el 50% restante.

Esta transacción estratégica es complementaria al reciente ingreso a Personal Pay con el 50% del paquete accionario, la billetera de Personal, en sociedad con Telecom Argentina, la cual se concretó en enero de éste año.

En este sentido, el banco adquirido permitirá que los clientes de Personal Pay accedan a servicios financieros, lo que ofrece la ventaja de contar con independencia comercial y operativa respecto de Banco Macro, junto con la agilidad que requiere un negocio fintech como Personal Pay.

Como fue comunicado oportunamente, la sociedad con Telecom Argentina en Personal Pay, la billetera de Personal, ahora complementada con ésta adquisición que realiza el Banco, busca ampliar el ecosistema de servicios financieros mediante un nuevo modelo de negocio, con el objetivo de llegar a más argentinos con una oferta que combina la facilidad de uso de una billetera, con una oferta de servicios financieros ampliada, y con todo el respaldo de un banco líder.

El cierre de la operación está sujeto a la aprobación del Banco Central de la República Argentina. Hasta tanto, Banco Sáenz continuará operando como una entidad independiente. Por consiguiente, ésta adquisición no representa cambios para los clientes de Personal Pay en lo inmediato.

Jorge Brito, Presidente de Banco Macro, comentó: "Con esta operación, Banco Macro ratifica su compromiso con el país, su vocación de crecimiento y su posición de liderazgo en la innovación financiera, impulsando un modelo de negocio que fusiona la seguridad jurídica del sistema bancario con la flexibilidad y el dinamismo de los ecosistemas digitales”

Juan Parma, CEO de Banco Macro, comentó: "Esta adquisición complementa muy bien a nuestra reciente asociación en Personal Pay junto a Telecom Argentina, y representa un gran paso en la construcción de un modelo de negocio sin precedentes, que combina toda la facilidad de uso de una billetera digital, con el acceso ampliado a más servicios financieros para más argentinos, con el respaldo de un banco líder”.

Por su parte, Martin Heine, CEO de Personal Pay, agregó: “Seguimos dando pasos en nuestro propósito, este nuevo hito acentúa la combinación de dos ecosistemas únicos en Argentina, el universo techco y la banca. Desde Personal Pay estamos cada vez más cerca de redefinir lo que significa “experiencia financiera” con soluciones rápidas, seguras y personalizadas.”