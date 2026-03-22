En el sistema financiero argentino sube el crédito en dólares y cae en pesos: ¿por qué?

El sistema financiero argentino comenzó 2026 con señales mixtas en su actividad crediticia. Según el Informe sobre Bancos – enero 2026 publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la intermediación con el sector privado mostró una caída en pesos, parcialmente explicada por factores estacionales, mientras que el financiamiento en moneda extranjera continuó expandiéndose.

Durante enero, el saldo real de crédito al sector privado en pesos cayó 1,9% mensual, impulsado principalmente por la retracción de las líneas comerciales y de consumo. Sin embargo, la comparación interanual refleja un escenario diferente: el financiamiento en moneda local acumula un crecimiento real del 22,5%, con aumentos generalizados entre entidades y tipos de asistencia crediticia.

En contraste, el crédito en moneda extranjera avanzó 3,9% en el mes —medido en moneda de origen— y registró un fuerte crecimiento interanual del 55,8%, consolidando una tendencia expansiva en ese segmento.

Depósitos: baja estacional en pesos y avance en dólares

El informe también señala una disminución mensual del 4,5% real en los depósitos privados en pesos, asociada principalmente a cuestiones estacionales típicas del inicio de año. Las cuentas a la vista retrocedieron, mientras que los depósitos a plazo mostraron una leve mejora.

En términos interanuales, los depósitos en moneda local crecieron 3,5% real, impulsados por las colocaciones a plazo fijo. Paralelamente, los depósitos en moneda extranjera aumentaron 2,7% en enero y acumularon una suba del 21,8% respecto del mismo mes del año anterior.

Liquidez elevada y fuerte capitalización bancaria

Uno de los puntos centrales del reporte es la solidez del sistema financiero. Los bancos mantienen altos niveles de liquidez y capital regulatorio.

La liquidez en pesos alcanzó el 33,7% de los depósitos cuando se incluyen títulos públicos utilizados para integrar encajes, mientras que en moneda extranjera el ratio de activos líquidos sobre depósitos llegó al 60,7%.

En materia de solvencia, la integración de capital del sistema se ubicó en 29% de los activos ponderados por riesgo, ampliamente por encima del promedio regional estimado en 23,4%. Este indicador refleja una elevada capacidad de absorción frente a eventuales shocks financieros.

Morosidad y rentabilidad

El nivel de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó 6,4% del total financiado. La mora fue significativamente mayor en los préstamos a familias (10,6%) que en los créditos corporativos (2,8%).

A pesar de este escenario, el sistema mantuvo resultados positivos: la rentabilidad acumulada en los últimos 12 meses mostró un ROA de 0,7% y un ROE de 3,1%, aunque ambos indicadores registraron una caída interanual.

Un sistema sólido, pero con cambios en la dinámica del crédito

El informe del BCRA muestra que el sistema bancario inicia el año con una estructura sólida en términos de capital, previsiones y liquidez, aunque con cambios en la composición del financiamiento.

La mayor expansión del crédito en moneda extranjera frente al retroceso mensual en pesos refleja un proceso de reacomodamiento financiero en un contexto macroeconómico todavía en transición.