Detalles del nuevo instrumento financiero pensado para captar dólares "de afuera"

La Comisión Nacional de Valores (CNV) avanza en el desarrollo de un nuevo instrumento financiero destinado a captar dólares del exterior y fortalecer el mercado de capitales local. Se trata de la creación de un ETF (Exchange Traded Fund) que replique el comportamiento del índice bursátil argentino S&P BYMA, con posibilidad de cotizar en mercados internacionales.

El objetivo central de la iniciativa es facilitar el ingreso de inversores extranjeros mediante un vehículo conocido globalmente, que permita invertir en acciones argentinas sin necesidad de operar directamente en la plaza local. Según fuentes del mercado, la propuesta busca reducir barreras operativas y mejorar la visibilidad internacional de los activos argentinos.

Un ETF es un fondo que agrupa distintos activos financieros —acciones, bonos o commodities— y cotiza en bolsa como si fuera una acción individual. Su principal atractivo radica en la diversificación automática, costos operativos bajos y alta liquidez, características que lo convierten en uno de los instrumentos más utilizados por inversores institucionales a nivel global.

Cómo funcionará el esquema

La CNV planea lanzar una consulta pública para definir el marco regulatorio de los ETF locales. Estos instrumentos podrían estructurarse mediante certificados de valores (CEVA), una herramienta creada junto con los Cedear pero que hasta ahora tuvo escasa utilización.

La actualización normativa permitirá que tanto fondos comunes de inversión como nuevos vehículos bursátiles puedan replicar índices, habilitando así la creación de ETF argentinos con estándares compatibles con mercados internacionales.

El diseño apunta a que el instrumento pueda listarse fuera del país, generando una puerta de entrada directa para capitales extranjeros interesados en la renta variable argentina sin asumir complejidades regulatorias locales.

Señal de mayor control del mercado

En paralelo al desarrollo del nuevo instrumento, la CNV reforzó su mensaje de supervisión sobre los agentes del mercado. El organismo aplicó sanciones severas a una sociedad de bolsa por irregularidades en el manejo de cuentas comitentes, incluyendo multas e inhabilitaciones.

El presidente de la CNV, Roberto Silva, remarcó que las faltas graves recibirán respuestas regulatorias contundentes, buscando fortalecer la confianza de inversores locales e internacionales, un aspecto clave para atraer nuevos flujos de capital.

Qué oportunidades abre para inversores

Si el proyecto avanza, el ETF argentino podría convertirse en una herramienta estratégica para:

* canalizar dólares hacia acciones locales,

* mejorar la liquidez del mercado,

* ampliar la base de inversores internacionales,

* simplificar el acceso a Argentina desde el exterior.

Para inversores individuales, la ventaja principal sería acceder a una cartera diversificada del mercado argentino mediante un solo activo financiero.