La canasta navideña "más barata del país" está en Rosario: ¿qué tiene y cuánto cuesta?

El secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Gustavo Rezzoaglio, celebró este martes el lanzamiento de una canasta con productos navideños con el costo mas bajo del país. La caja ya se puede adquirir en supermercados y comercios de Rosario y de otras 16 localidades del sur provincial por $ 5.990.

Se trata de una iniciativa privada propuesta por la Cámara de Supermercados de Rosario y la Región (Casar), que cuenta con el respaldo del Gobierno Provincial a través del Acuerdo Santa Fe, que impulsa el Ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Gustavo Puccini. “Es un esfuerzo de los supermercados que ofrecen esta canasta navideña con los productos imprescindibles a menos de 6.000 pesos”, dijo durante la presentación realizada en Rosario.

“Valoramos esa decisión, porque hoy estamos atravesando tiempos complejos y esto es auxiliar, dar una ayuda a la gente que tiene problemas económicos, así que damos la bienvenida a esta iniciativa y acompañamos a la Cámara de Supermercados”, aseguró el funcionario.

Mientras, el presidente de Casar, Sergio Cassinerio, expresó que “esta es con seguridad la canasta más barata de todo el país. El precio es de 5.990 y consta de una botella de sidra, un pan dulce, un budín, un turrón y una garrapiñada. Elementos que son muy básicos, pero que son los que visten una mesa navideña. Lo importante es hacer que este producto se pueda derramar sobre toda la gente, por eso hemos conseguido este precio, aplicando una ingeniería de costos entre proveedores y comercios que nos permite llegar a estos valores”.

Esta Canasta Navideña se puede adquirir en 71 locales de comercios adheridos a Casar que se encuentran en Arroyo Seco, Gálvez, Funes, Totoras, Pérez, Granadero Baigorria, Ricardone, Villa Constitución, Alcorta, Firmat, San Lorenzo, Cañada de Gómez, Casilda, Arequito, Chañar Ladeado, Bigand, Armstrong y Chabas.