La crisis llega a las empanadas: una histórica cadena entra en concurso preventivo

El proceso de reestructuración empresarial sigue sumando nombres. Ahora fue el turno de la compañía propietaria de las cadenas "Morita" y "Solo Empanadas", además de una fábrica dedicada a la elaboración de pizzas, que decidió acudir al concurso preventivo como herramienta para reorganizar sus compromisos financieros y mantener en funcionamiento su actividad.

La decisión se inscribe en un contexto desafiante para las empresas vinculadas al consumo masivo. Aunque algunos indicadores económicos comenzaron a estabilizarse, numerosos negocios continúan enfrentando una combinación de ventas por debajo de los niveles esperados, elevados costos financieros y una competencia cada vez más intensa.

El concurso, una herramienta para ganar tiempo

El concurso preventivo no implica la quiebra de una empresa. Se trata de un mecanismo previsto por la legislación argentina que permite suspender temporalmente las ejecuciones individuales y negociar una reestructuración de las deudas con los acreedores bajo supervisión judicial.

Para compañías con marcas instaladas y operaciones en marcha, este proceso busca preservar la continuidad del negocio mientras se intenta alcanzar un acuerdo financiero que evite una liquidación de activos.

Un sector que todavía no logra recuperarse

El caso vuelve a reflejar la fragilidad de parte del negocio gastronómico y alimenticio, especialmente en segmentos donde el consumidor redujo frecuencia de compra o migró hacia opciones más económicas.

Las cadenas de empanadas y comidas listas para consumir crecieron con fuerza durante los años de expansión del delivery, pero el cambio en los hábitos de consumo y el deterioro del poder adquisitivo modificaron la ecuación económica de muchas empresas.

A ello se suman mayores costos operativos, alquileres, logística, salarios y financiamiento, factores que reducen los márgenes incluso en compañías con marcas reconocidas.

Una lista que sigue creciendo

La empresa se incorpora a una serie de compañías de distintos sectores que durante 2026 recurrieron al concurso preventivo para intentar reordenar sus pasivos y continuar operando. En las últimas semanas también iniciaron procesos similares firmas industriales, textiles y comerciales, un fenómeno que evidencia que la recomposición de la actividad todavía convive con fuertes tensiones financieras en parte del sector privado.

Qué puede pasar ahora

El proceso judicial abrirá una etapa de verificación de créditos y negociación con los acreedores. Si la empresa logra reunir las mayorías legales necesarias para aprobar una propuesta de pago, podrá continuar operando con una estructura financiera reordenada.

Para el mercado, el caso funciona como otro indicador de que la normalización macroeconómica todavía no alcanza por igual a todas las actividades. En especial, aquellas vinculadas al consumo cotidiano siguen mostrando balances ajustados y empresas que priorizan preservar su continuidad antes que afrontar un escenario de cesación de pagos.