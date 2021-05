La soja sigue a la suba: cerró otra jornada con precios alcistas

En la rueda del día de hoy el mercado de granos local presentó ofertas de compras alcistas tanto por los cereales como por la soja, acompañado por un buen nivel de negociaciones.

Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 351/t.

Valores Finales

- Por soja, U$S 345/t por fijaciones, y U$S 347/t entrega Junio.

- Por trigo, U$S 225/t contractual, y U$S 228/t entrega Noviembre.

- Por maíz, U$S 235/t contractual, y U$S 240/t Septiembre.

- Por girasol, U$S 430/t disponible, y U$S 350/t Diciembre.

- Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.

Cierre del Mercado de Chicago

Nueva jornada alcista en Chicago, con precios apuntalados por la pérdida de rinde en Brasil, el bajo nivel del río Paraná y el elevado crushing en Estados Unidos

Trigo

Los contratos de futuros de trigo terminan el jueves con ganancias. Un buen nivel de ventas de exportación promedio apuntalan los precios. La suba parece verse limitada por mejoras climáticas en la zona del Mar Negro, que mejorarían una producción global de trigo. No obstante, aún se sigue de cerca la producción, en vistas de una oferta global todavía muy presionada por una fuerte demanda mundial.

Maíz

El maíz cierra su sexta jornada con ganancias. Las condiciones climáticas en nuestro país son ideales para la cosecha, pero están complicando la altura del río Paraná, lo que limita la capacidad de carga de los barcos que salen del Up River. Esto impacta en el marco de la importancia relativa de Argentina en el mercado mundial de maíz, siendo el tercer exportador global. Tampoco es alentador el panorama seco en Brasil, que podría perder mercado a manos de Estados Unidos, quien ya tiene muy acotados sus stocks del grano amarillo.

Por Luis Ciucci