Las acciones argentinas recuperan algo de terreno tras el cimbronazo

Tras una rueda con caídas de hasta el 6% este miércoles, en el arranque de esta jornada los ADRs rebotan hasta el 4%. En paralelo, los bonos en dólares se mantiene dispares y el riesgo país se ubica en su nivel más alto desde principios de abril.

Los papeles argentinos rebotan en Wall Street, las subas son lideradas por Central Puerto, con 4,08%; Telecom, con 3,9%; Edenor, con 3,84% y Banco Macro, con 3,73%.

En la plaza local, el S&P Merval sube 2,4% en pesos, mientras que si se mide en dólares el incremento es de 2,1%, lo que recorte gran parte de la caída que anotó en la jornada previa.

Bonos en dólares y riesgo país

Los bonos soberanos en dólares operan mixtos, con subas de 0,5% en el Global 35, pero con caídas de hasta 0,7% en el Global 46.

Por su parte, el riesgo país que mide J.P Morgan subió este miércoles a 2,5% a 850 puntos básicos, según datos de Rava. Se trata del mayor valor desde el 7 de abril.