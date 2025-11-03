Las criptomonedas comienzan la semana con el pie izquierdo: fuerte caída de precios

El mercado de criptomonedas presenta caídas generalizadas este lunes y mantiene la tendencia de los últimos días. Bitcoin (BTC) retrocede 4% y cotiza en torno a los u$s105.401, la cifra más baja en estos primeros días de noviembre, según Binance.

Por otra parte, Ethereum (ETH) recorta 6,8% y se ubica en u$s3.581. En lo que respecta a las altcoins, predominan las bajas, encabezadas por Dogecoin (DOGE), que retrocede 9,3%, seguida de Solana (SOL), con una caída del 9,2%, y Cardano (ADA), que cede 8,3%.

Detrás de esas bajas del mundo cripto, algunos analistas consideran que podrían estar las dudas que generó el mensaje del titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) al finalizar su reciente reunión de política monetaria.

"Detrás de los movimientos de corto plazo, lo que se dibuja es un mercado que ha dejado atrás la euforia especulativa y empieza a comportarse como una clase de activo institucional, profundamente influenciada por los flujos de liquidez global y por las condiciones del ciclo macroeconómico", coinciden los analistas.

El recorte de las tasas de interés en 25 puntos básicos por parte de la Fed no fue suficiente para contrarrestar los anuncios de su presidente, Jerome Powell, quien advirtió que un recorte adicional en diciembre no está garantizado. Esta no fue una noticia bien recibida por el mercado, que sorprendentemente cerró octubre a la baja y cortó la tendencia alcista que predominaba desde 2017.

Otro factor que provoca incertidumbre dentro del mercado es que el cierre parcial del Gobierno estadounidense sigue sin fecha de finalización, lo que pone en duda datos económicos clave.