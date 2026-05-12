Llenar "el changuito" ya supera los $900.000: el ranking de las provincias "más caras"

Un relevamiento privado reveló que llenar el changuito del supermercado para una familia tipo ya cuesta más de $900.000 en promedio en la Argentina. El estudio mostró además fuertes diferencias entre provincias: mientras en algunas regiones la canasta mensual ronda los $860.000, en otras se acerca al millón de pesos.

Según el informe “Changuito Federal” elaborado por la consultora Analytica, el costo promedio nacional de una compra mensual de alimentos y bebidas para una familia de cuatro integrantes alcanzó los $922.656 en abril. La medición toma productos idénticos en marca y presentación en todas las provincias para poder comparar el impacto real del costo de vida.

La Patagonia volvió a posicionarse como la región más cara del país. Santa Cruz encabezó el ranking con un changuito valuado en $984.263. Detrás quedaron Chubut ($968.415), Tierra del Fuego ($960.700), Río Negro ($931.368) y Neuquén ($911.677).

En contraste, los valores más bajos se registraron en el conurbano bonaerense, donde la compra mensual alcanzó $861.050. También se ubicaron entre las jurisdicciones más accesibles la Ciudad de Buenos Aires ($861.094) y Misiones ($867.273). La diferencia entre Santa Cruz y el conurbano supera los $123.000.

El informe también destacó cuáles fueron los productos que más aumentaron durante abril. El aceite de girasol mostró subas de entre 2% y 4% en casi todo el país, con un pico de 5,3% en Jujuy. Además, el bidón de agua registró incrementos generalizados en todas las provincias.

Por otro lado, algunos alimentos mostraron estabilidad relativa. El pan lactal prácticamente no tuvo variaciones significativas en la mayoría de las jurisdicciones, mientras que la suprema de pollo empaquetada se mantuvo casi sin cambios durante el mes.

En términos de variación mensual, La Pampa lideró las subas con un aumento del 3,2%, seguida por San Luis con 2,8%. En cambio, las menores subas se registraron en provincias como Catamarca, Tucumán y La Rioja.

Analytica señaló que parte de la dispersión de precios se explica por las diferencias regionales en el costo de vida y los niveles salariales. La Patagonia, donde se encuentran las canastas más caras, también concentra algunos de los salarios privados promedio más altos del país.

La publicación del informe se da en la previa del dato oficial de inflación de abril que difundirá el INDEC, mientras las consultoras privadas anticipan una desaceleración respecto de marzo.