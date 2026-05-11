PIX vs USDT: la disputa que redefine los pagos QR en América Latina

El sistema de pagos instantáneos PIX, creado por el Banco Central de Brasil, quedó en el centro de una nueva pulseada regional luego de que la autoridad monetaria brasileña restringiera el uso de stablecoins como USDT en transferencias internacionales vinculadas a pagos QR. La decisión impacta especialmente en las billeteras digitales utilizadas por turistas argentinos para pagar en Brasil sin usar tarjetas tradicionales.

La medida surge a partir de la resolución 561 del Banco Central de Brasil, que prohíbe utilizar stablecoins como mecanismo de liquidación para pagos internacionales cursados mediante PIX. Hasta ahora, muchas fintech y billeteras argentinas permitían que los usuarios pagaran en reales utilizando pesos o criptomonedas, mientras que detrás de escena se convertían fondos en USDT para completar la operación.

Durante el último verano, PIX se consolidó como uno de los medios de pago preferidos por argentinos que viajaron a Brasil. Según trascendió, los turistas llegaron a gastar cerca de u$s8 millones diarios utilizando este sistema interoperable.

El verdadero objetivo detrás de la medida

Aunque oficialmente Brasil argumenta motivos vinculados a controles financieros y prevención de lavado de dinero, distintos especialistas sostienen que el trasfondo es más estratégico: evitar que las stablecoins dolarizadas ganen terreno sobre el sistema monetario brasileño.

En particular, el crecimiento de USDT encendió alarmas porque las transferencias con stablecoins permiten operar fuera de los circuitos bancarios tradicionales, evitando redes como SWIFT y reduciendo el control estatal sobre los movimientos de dinero.

La preocupación también está vinculada al proyecto Drex, el futuro real digital impulsado por el Banco Central de Brasil. Según analistas citados en el informe original, la combinación de PIX y una moneda digital estatal podría convertirse en una infraestructura regional de pagos bajo influencia brasileña.

Ganadores y perdedores

La resolución golpea principalmente a las fintech que habían construido soluciones de pagos transfronterizos basadas en USDT. Empresas como Belo y otras apps que integraban PIX deberán adaptar sus mecanismos de liquidación.

En cambio, bancos y actores tradicionales podrían beneficiarse porque las operaciones volverían a canalizarse mediante sistemas financieros regulados. También aparecen favorecidas las billeteras que operan directamente sobre redes tradicionales de tarjetas y QR interoperables, como Mercado Pago o MODO.

El cambio además reabre el debate regional sobre interoperabilidad y control de los sistemas de pago digitales. Tanto Brasil como Argentina avanzaron en esquemas QR interoperables impulsados por sus bancos centrales, mientras fintech y empresas privadas buscan expandirse sobre esas redes.

Un nuevo mapa para los pagos digitales

La expansión de PIX fuera de Brasil mostró cómo los pagos instantáneos pueden transformarse en una infraestructura regional. Sin embargo, el crecimiento de las stablecoins también dejó en evidencia la tensión entre innovación financiera y soberanía monetaria.

Con este movimiento, Brasil parece enviar una señal clara: quiere liderar la próxima etapa de los pagos digitales latinoamericanos, pero bajo reglas controladas por el sistema financiero regulado y no por monedas digitales privadas ligadas al dólar.