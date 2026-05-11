Hot Sale: bancos salen a disputar consumo con cuotas, reintegros y descuentos

El Hot Sale 2026 comenzó este lunes 11 de mayo y se extenderá hasta el 13, aunque varias entidades financieras mantendrán beneficios hasta el 17 de mayo bajo la modalidad “Hot Week”. En esta edición, los bancos vuelven a ocupar un rol central con promociones agresivas en cuotas sin interés, reintegros y descuentos especiales para impulsar el consumo en tecnología, viajes, electrodomésticos e indumentaria.

Entre las entidades con mayor despliegue aparece Banco Nación, que lanzó una batería de promociones para clientes que operen con tarjetas Visa y Mastercard a través de MODO BNA+. Según informó la entidad, habrá financiación de hasta 18 cuotas sin interés en rubros seleccionados y reintegros especiales para clientes con cuenta sueldo. Además, algunas promociones se extenderán hasta el 17 de mayo.

El esquema del Nación busca competir con los programas de financiación que también prepararon bancos privados y billeteras virtuales. Durante esta edición del Hot Sale, el mercado financiero apunta especialmente a sostener ventas en un contexto de consumo todavía moderado. Las promociones más fuertes se concentran en:

Electrodomésticos y tecnología

* Viajes y turismo

* Hogar y muebles

* Indumentaria y calzado

* Supermercados y consumo masivo

Desde la organización del evento, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), confirmaron la participación de más de 800 marcas en todo el país. El portal oficial del evento ya muestra una sección específica de “Beneficios Financieros”, donde se concentran las promociones bancarias y acuerdos de cuotas.

Qué ofrecen los principales bancos

Además de Banco Nación, distintas entidades prepararon promociones específicas:

* Banco Galicia: cuotas sin interés y descuentos adicionales para clientes Eminent y tarjetas premium.

* BBVA Argentina: financiación extendida y promociones en tiendas adheridas.

* Santander Argentina: reintegros en e-commerce y cuotas en tecnología y turismo.

* Banco Macro: promociones regionales y descuentos con tarjetas Visa.

* ICBC Argentina: beneficios especiales para compras online y marketplaces.

* Naranja X y Mercado Pago también reforzaron promociones con reintegros y cuotas.

Tecnología y TV, los rubros más apuntados

Los bancos concentran buena parte de las promociones en televisores, celulares y notebooks, categorías que históricamente lideran las ventas del Hot Sale. Comercios y entidades financieras esperan que los Smart TV vuelvan a convertirse en uno de los productos estrella de esta edición.

Consejos para aprovechar las promociones

Especialistas en comercio electrónico recomiendan comparar precios previos, revisar el costo financiero total de las cuotas y verificar que las tiendas estén adheridas oficialmente al Hot Sale organizado por CACE. También sugieren aprovechar reintegros bancarios acumulables con descuentos de las marcas.