El futuro llegó a Wall Street: la “Clarity Act” genera expectativas en el mercado cripto

El Congreso de Estados Unidos volvió a poner sobre la mesa uno de los proyectos más esperados por la industria cripto: la Digital Asset Market Clarity Act de 2025, conocida como “Clarity Act”. La iniciativa busca establecer el primer marco regulatorio integral para activos digitales en la principal economía del mundo y podría redefinir la relación entre Wall Street, las criptomonedas y el sistema financiero tradicional.

El proyecto será debatido por el Comité Bancario del Senado el 14 de mayo y apunta a resolver uno de los principales problemas que enfrenta el sector: la falta de claridad jurídica sobre cómo deben clasificarse los activos digitales. Actualmente, no existe una definición precisa sobre qué criptomonedas son consideradas valores financieros bajo la órbita de la SEC y cuáles pueden ser tratadas como commodities digitales regulados por la CFTC.

Esa ambigüedad regulatoria es vista como uno de los mayores obstáculos para la entrada masiva de capital institucional. Fondos, bancos y grandes administradores de activos reclaman reglas claras antes de ampliar su exposición al ecosistema cripto.

Qué propone la Clarity Act

La iniciativa busca definir competencias regulatorias, establecer estándares de protección al consumidor y fijar reglas específicas para desarrolladores, plataformas y emisores de stablecoins. El objetivo central es ofrecer previsibilidad al mercado.

En paralelo, gigantes financieros como BlackRock, Fidelity Investments y JPMorgan Chase ya avanzan en proyectos vinculados a tokenización de activos, stablecoins y productos financieros basados en blockchain.

Para el mercado, la aprobación de la ley podría acelerar el desarrollo de nuevos negocios vinculados a: Tokenización de bonos y acciones; Fondos monetarios digitales; Stablecoins respaldadas por bonos del Tesoro; Mercados financieros tokenizados; Infraestructura bursátil operando 24/7

La disputa detrás del dólar digital

Uno de los puntos más sensibles del debate gira en torno a las stablecoins, las criptomonedas atadas al dólar. El conflicto enfrenta a bancos tradicionales y empresas cripto por el control del futuro sistema financiero digital.

Mientras el sector bancario intenta limitar ciertos beneficios que ofrecen los emisores de stablecoins, compañías del ecosistema cripto sostienen que esas restricciones podrían frenar la innovación y proteger artificialmente al sistema financiero tradicional.

El interés de Wall Street no es casual. Las stablecoins ya se convirtieron en un negocio multimillonario porque permiten mover capital globalmente las 24 horas, reducir costos y operar con liquidación inmediata. Además, detrás de estos activos aparece otro mercado clave: la administración de reservas invertidas en bonos del Tesoro estadounidense.

Wall Street y la tokenización

La discusión sobre la Clarity Act también se conecta con un fenómeno más amplio: la tokenización de activos financieros. Nasdaq y otras bolsas ya avanzan en modelos para operar acciones y bonos tokenizados sobre blockchain.

La idea es construir mercados capaces de operar de forma continua, sin horarios limitados, con liquidación casi instantánea y menores costos operativos. Según analistas del sector, este modelo podría modificar profundamente la formación de precios y la infraestructura tradicional de Wall Street.

Incluso Argentina comenzó a experimentar con este esquema mediante un sandbox regulatorio impulsado por la CNV para tokenizar bonos, CEDEAR y otros instrumentos financieros.

Qué puede pasar ahora

Aunque el mercado sigue con atención el avance legislativo, especialistas advierten que la aprobación definitiva todavía enfrenta un camino político complejo dentro del Senado estadounidense.

Sin embargo, la Clarity Act ya es vista como un posible punto de inflexión para la industria. Si Estados Unidos logra establecer un marco regulatorio claro, muchos inversores creen que podría producirse un efecto similar al que generaron los ETF spot de Bitcoin: una validación institucional capaz de acelerar la adopción masiva de los activos digitales.