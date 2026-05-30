¿"Mala leche"?: tensión comercial entre Brasil y Argentina por medidas antidumping

La relación comercial entre Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo de tensión tras la decisión del Comité Ejecutivo de Gestión de la Cámara de Comercio Exterior de Brasil (Gecex-Camex) de aprobar derechos antidumping sobre las importaciones de leche en polvo provenientes de Argentina y Uruguay.

Sin embargo, en una medida que fue interpretada como una señal de equilibrio político y económico, las autoridades brasileñas resolvieron suspender de manera inmediata la aplicación de esos aranceles mientras se desarrolla una evaluación sobre su impacto en el interés público y en los precios internos de los alimentos.

La investigación había sido impulsada por productores brasileños, que denunciaron un fuerte incremento de las importaciones de leche en polvo desde los países del Mercosur y acusaron a empresas exportadoras de comercializar el producto a precios considerados artificialmente bajos.

Argentina rechazó las acusaciones de dumping

Tras conocerse la resolución, el Gobierno argentino destacó la suspensión de los derechos antidumping y volvió a cuestionar los fundamentos técnicos de la investigación desarrollada por Brasil.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que no existen elementos que permitan demostrar prácticas de dumping ni daño efectivo o potencial sobre la industria láctea brasileña. Además, remarcaron que el procedimiento presentó inconsistencias técnicas y legales desde su inicio.

La posición argentina fue respaldada durante todo el proceso por el sector lácteo nacional, que sostuvo que las exportaciones se realizaron dentro de las condiciones normales de mercado y en el marco de las reglas comerciales vigentes entre socios del Mercosur.

El factor inflación pesó en la decisión brasileña

Aunque los organismos técnicos brasileños recomendaron la aplicación de las medidas antidumping, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva optó por suspender temporalmente los aranceles mientras analiza sus posibles consecuencias económicas.

Según trascendió desde Brasil, una de las principales preocupaciones está vinculada al impacto que una eventual restricción a las importaciones podría tener sobre la inflación de alimentos y sobre el precio de los productos lácteos para los consumidores.

Por ese motivo, las autoridades brasileñas iniciaron un proceso específico de evaluación de interés público que definirá si los derechos antidumping finalmente entran en vigencia o quedan sin efecto de manera definitiva.

Un mercado estratégico para la lechería argentina

La decisión tiene especial relevancia para el sector lácteo argentino debido a la importancia que representa Brasil como destino comercial de diversos productos lácteos, particularmente la leche en polvo.

En los últimos meses las exportaciones argentinas mostraron un fuerte crecimiento, impulsadas por una mayor producción y por la recuperación de mercados externos. Dentro de ese esquema, Brasil continúa siendo uno de los compradores más relevantes para la industria nacional.

La posibilidad de que se hubieran aplicado aranceles adicionales generaba preocupación entre empresas exportadoras y productores, ya que podía afectar la competitividad de los productos argentinos dentro del principal socio comercial del Mercosur.

Un conflicto que aún no está cerrado

Si bien la suspensión fue recibida con alivio por parte del gobierno argentino y de la cadena láctea, el conflicto comercial todavía permanece abierto.

Brasil continuará analizando los efectos económicos y comerciales de la medida durante los próximos meses, mientras Argentina insiste en que la investigación debe cerrarse sin sanciones por considerar que no existieron prácticas desleales.

La resolución definitiva será observada de cerca por toda la industria láctea regional, ya que podría sentar un precedente relevante para el comercio intrazona dentro del Mercosur y para el futuro de uno de los mercados más importantes de exportación para la lechería argentina.