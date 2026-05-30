Del crédito al clima: cinco claves que marcaron el cierre de mayo en el agro argentino

Financiamiento, precios de insumos, perspectivas climáticas y cambios en los mercados de producción animal marcaron la agenda de la última semana de mayo. Mientras Santa Fe anunció nuevas líneas de crédito para el sector, la campaña de trigo encontró mejores números y el fenómeno El Niño volvió a ocupar el centro de las decisiones productivas.

El Gran Rosario recupera su liderazgo mundial

La semana cerró con una noticia que consolida el peso estratégico del agro argentino en el comercio internacional. El complejo portuario del Gran Rosario fue nuevamente reconocido como el principal nodo agroexportador del planeta, ratificando su posición como punto neurálgico para la salida de granos, harinas y aceites hacia los mercados globales.

La concentración de infraestructura, capacidad de procesamiento industrial y logística convierte a la región en una pieza clave para la generación de divisas del país. El reconocimiento llega en un contexto donde la competitividad exportadora vuelve a ser uno de los ejes centrales para el crecimiento del sector.

Santa Fe activa una nueva batería de créditos para el campo

Con el inicio de junio a la vuelta de la esquina, el gobierno de Santa Fe confirmó la puesta en marcha de nuevas líneas de financiamiento destinadas al sector agropecuario. La novedad incluye préstamos tanto en pesos como en dólares, con el objetivo de facilitar inversiones productivas y acompañar las necesidades de capital de trabajo.

La medida busca generar herramientas financieras en un momento donde muchos productores comienzan a definir estrategias para la campaña 2026/27 y evalúan inversiones en tecnología, maquinaria e infraestructura.

La baja de la urea mejora los márgenes del trigo

En el frente agrícola, una de las noticias más relevantes fue la caída en el precio de la urea, uno de los principales fertilizantes utilizados en la producción de trigo. La reducción de costos mejora la ecuación económica del cereal y genera un escenario más favorable para quienes están definiendo la siembra.

Sin embargo, el optimismo todavía convive con la cautela. En la Zona Núcleo persisten interrogantes vinculados a la evolución climática, los precios futuros y las condiciones macroeconómicas, factores que continúan influyendo en las decisiones comerciales de los productores.

El Niño vuelve a escena y condiciona la próxima campaña

Las señales climáticas comenzaron a ocupar un lugar central en las proyecciones productivas. Los análisis más recientes muestran que el fenómeno El Niño gana probabilidad de ocurrencia para la próxima campaña agrícola.

De confirmarse, podría aportar mayores niveles de humedad en amplias regiones productivas, generando oportunidades para mejorar rendimientos luego de varios ciclos marcados por eventos extremos. Sin embargo, especialistas advierten que también podrían aparecer riesgos asociados a excesos hídricos y dificultades operativas durante etapas críticas de los cultivos.

Crece el consumo de cerdo, pero no la rentabilidad del productor

En la actividad porcina se observó una situación paradójica. Mientras el consumo de carne de cerdo continúa expandiéndose en Argentina y gana participación en la mesa de los consumidores, la rentabilidad de los productores enfrenta crecientes desafíos.

El aumento de costos y las dificultades para trasladar esos incrementos al precio final están reduciendo los márgenes del negocio. El sector mantiene expectativas positivas respecto de la demanda, aunque reclama mejores condiciones para sostener la competitividad y las inversiones.

Un cierre de mes con señales mixtas

La última semana de mayo dejó un panorama diverso para el agro argentino. Por un lado, aparecieron noticias positivas vinculadas al financiamiento, la competitividad exportadora y una mejora en los costos de fertilización para el trigo. Por otro, persisten desafíos relacionados con la rentabilidad de algunas actividades y la incertidumbre climática de cara a la próxima campaña.

Con junio en el horizonte, los productores comienzan a tomar decisiones estratégicas que estarán cada vez más influenciadas por tres variables clave: acceso al crédito, evolución de los costos y comportamiento del clima.