El Banco Central no afloja con la compra de dólares y se acerca al objetivo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este jueves una de las intervenciones cambiarias más relevantes de 2026 al comprar USD 450 millones en el mercado oficial, marcando así la segunda mayor adquisición de divisas en lo que va del año. Como resultado, las reservas internacionales brutas superaron los USD 48.500 millones, el nivel más alto desde 2023.

La fuerte compra de dólares se produjo en una jornada de elevada liquidación de exportaciones y mayor oferta de divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Según operadores del mercado, el ingreso de dólares del sector agroexportador y la estabilidad cambiaria favorecieron la intervención del organismo monetario.

Con esta operación, el BCRA acumuló un saldo positivo significativo en las últimas ruedas cambiarias, reforzando la estrategia oficial de recomposición de reservas internacionales. La entidad monetaria viene aprovechando un escenario de mayor oferta de dólares para fortalecer su posición externa sin generar presiones sobre el tipo de cambio.

De acuerdo con analistas financieros, la mejora en el nivel de reservas también responde al impacto de recientes colocaciones de deuda y al ingreso de divisas provenientes de organismos internacionales. En paralelo, el Gobierno busca consolidar señales de estabilidad financiera y sostener el proceso de desaceleración inflacionaria.

El mercado interpretó la fuerte intervención oficial como una señal positiva respecto de la capacidad del Banco Central para acumular reservas en un contexto de relativa calma cambiaria. No obstante, especialistas remarcan que el desafío seguirá siendo mantener el equilibrio entre acumulación de divisas, actividad económica y sostenibilidad monetaria.

Las reservas brutas del BCRA cerraron así por encima de los USD 48.500 millones, consolidando una recuperación que el Gobierno considera clave para fortalecer el frente financiero y mejorar las expectativas del mercado en los próximos meses.