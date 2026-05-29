Pan American Energy invierte u$s 680 millones bajo el Rigi para reactivar la cuenca del Golfo San Jorge

Resumen Ejecutivo Inversión estratégica: Pan American Energy oficializó un desembolso de 680 millones de dólares para el yacimiento Cerro Dragón en Chubut.

Pan American Energy oficializó un desembolso de 680 millones de dólares para el yacimiento Cerro Dragón en Chubut. Marco normativo: El proyecto se encuadra dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), garantizando previsibilidad a largo plazo.

El proyecto se encuadra dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), garantizando previsibilidad a largo plazo. Innovación tecnológica: Implementación de sistemas de recuperación terciaria mediante la construcción de 22 plantas de inyección de polímeros avanzados.

Implementación de sistemas de recuperación terciaria mediante la construcción de 22 plantas de inyección de polímeros avanzados. Impacto productivo: Se proyecta una extracción incremental acumulada de 24 millones de barriles de crudo, con un pico estimado de 11.300 barriles diarios.

Se proyecta una extracción incremental acumulada de 24 millones de barriles de crudo, con un pico estimado de 11.300 barriles diarios. Efecto derrame: Fuerte dinamización para los nodos industriales y el complejo metalmecánico de la provincia, consolidando oportunidades de subcontratación.

El sector energético nacional experimenta una profunda movilización con proyectos de envergadura que transformarán la matriz productiva. La vigencia de nuevos marcos regulatorios impulsa desembolsos históricos en áreas clave. La firma Pan American Energy confirmó una inversión de 680 millones de dólares para revitalizar una de las cuencas petroleras más emblemáticas del país, sentando un precedente estratégico en la industria pesada.

Esta masiva inyección de capital privado se canalizará a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI. Este instrumento busca otorgar previsibilidad fiscal y cambiaria a largo plazo para operaciones de gran escala que demandan una fuerte amortización de capital y un despliegue tecnológico de vanguardia absoluta en el mediano plazo.

El epicentro de las operaciones se sitúa en el área de Cerro Dragón, en Chubut, dentro de la cuenca del Golfo San Jorge. Al tratarse de un yacimiento maduro, su continuidad exige técnicas de ingeniería sofisticadas para extraer volúmenes que los métodos tradicionales ya no alcanzan de manera eficiente ni rentable bajo estándares convencionales.

El núcleo del desarrollo se basa en la recuperación terciaria, proceso avanzado que se activa cuando las etapas primaria y secundaria agotan su efectividad. Esta metodología permite movilizar el crudo remanente atrapado en las estructuras rocosas subterráneas, extendiendo el ciclo productivo de yacimientos antiguos e incrementando notablemente la productividad general de la cuenca explotada.

Para lograr este objetivo, la compañía construirá 22 plantas de inyección de polímeros. Estas instalaciones industriales transforman polímeros sólidos en una solución líquida de alta viscosidad. Al ser inyectada en el reservorio profundo, este fluido barre el petróleo pesado hacia la superficie, superando ampliamente las limitaciones físicas de la inyección de agua convencional.

El diseño técnico contempla la adecuación de aproximadamente 220 pozos inyectores y la optimización de unos 650 pozos productores. Esta compleja infraestructura modificará el panorama de extracción regional durante las próximas décadas, consolidando un esquema de eficiencia operativa que requiere mano de obra calificada y proveedores de altísima confiabilidad y trayectoria industrial.

Las proyecciones de la operadora estiman una producción incremental acumulada de 24 millones de barriles de petróleo a lo largo de la vida útil del proyecto. En el período de máxima actividad, la iniciativa aportará más de 11.300 barriles diarios adicionales, una cifra de gran relevancia para fortalecer la balanza comercial energética de la nación.

Más allá del logro técnico, el impacto económico inmediato se traducirá en un incremento de los ingresos públicos mediante las regalías asociadas. La viabilidad económica de zonas antes postergadas reactivará la logística y la contratación de talleres de precisión distribuidos en los grandes centros manufactureros como Rosario, dinamizando los servicios logísticos de alta complejidad.

La firma oficial del proyecto se realizó en el Palacio de Hacienda con la presencia del Ministro de Economía, Luis Caputo, y el Group CEO de la firma, Marcos Bulgheroni. Participaron también el Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y referentes de los principales sindicatos petroleros y jerárquicos de la actividad extractiva del sur.

Esta clase de iniciativas responde a una tendencia global en la industria de frontera. El experto en energía Daniel Yergin señaló que la innovación tecnológica es el verdadero motor capaz de expandir las reservas. El proyecto ratifica que la tecnología aplicada redefine las fronteras de rentabilidad de los recursos tradicionalmente considerados maduros o agotados.

Frente al desafío técnico que imponen las formaciones maduras, la articulación entre grandes operadoras y proveedores locales resulta indispensable. Las exigencias de calidad abren licitaciones donde la industria nacional posee experiencia comprobada, traccionando el empleo calificado y la transferencia de conocimiento en regiones de alta competitividad técnica y manufacturera.

La puesta en marcha de estas unidades demanda sistemas de automatización, tableros eléctricos y tuberías especiales. Estos componentes dinamizan la actividad de fundiciones y talleres que operan en los nodos industriales santafesinos, demostrando que la actividad petrolera genera riqueza y oportunidades de subcontratación mucho más allá de su ubicación geográfica directa.

El uso del RIGI funciona como un claro indicador del apetito inversor corporativo bajo las nuevas reglas macroeconómicas. La movilización de estos fondos consolida una plataforma de actividad sostenida a largo plazo que amortigua las fluctuaciones del mercado interno y fortalece las proyecciones de crecimiento del sector privado de servicios industriales.

Los flujos de inversión estructural se dirigen hacia marcos jurídicos estables y tecnologías de alta eficiencia. La conversión de Cerro Dragón en un centro de recuperación avanzada demuestra cómo las políticas de incentivos logran dinamizar activos históricos, derramando actividad económica genuina en las redes de suministro de todo el territorio nacional.