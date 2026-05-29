Principal nodo agroexportador del Planeta: por el Gran Rosario, Argentina suma otra estrella

Según un reciente informe elaborado por la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, el Gran Rosario volvió a posicionarse en 2025 como el principal nodo portuario agroexportador del mundo, al alcanzar embarques de granos, aceites y subproductos por 75,7 millones de toneladas.

Con ese volumen, la región superó a Nueva Orleans, en Estados Unidos, que totalizó 74,8 millones de toneladas, y a Santos, en Brasil, que completó el podio con 60 millones de toneladas. El dato marca el regreso del Gran Rosario al primer puesto del ranking global luego de varios años en los que la caída de la producción agrícola y las dificultades logísticas asociadas a la bajante del río Paraná habían desplazado a la región al segundo lugar, e incluso al tercero en 2023, durante la histórica sequía.

El nodo agroexportador del Gran Rosario presenta una configuración única a nivel internacional. En un tramo de 70 kilómetros sobre la vera del río Paraná, entre Timbúes al norte y Arroyo Seco al sur, se concentran 30 terminales portuarias, de las cuales 18 despachan productos agroindustriales. Esta infraestructura explica buena parte del peso estratégico de la región, desde donde se canaliza una proporción central de las exportaciones argentinas de granos, aceites y subproductos.

De acuerdo con el informe de la BCR, esta concentración portuaria invierte una lógica habitual en el comercio internacional: en lugar de que los granos viajen hasta el mar, son los buques los que ingresan aguas arriba por la Vía Navegable Troncal para cargar directamente en el corazón productivo de la región. La mercadería recorre en muchos casos más de mil kilómetros desde las zonas de producción hasta el nodo del sur santafesino, donde es procesada y embarcada con destino a más de 150 países.

La integración entre producción, industrialización y logística portuaria se refleja también en la capacidad instalada. El Gran Rosario concentra más de 52 millones de toneladas anuales de capacidad de molienda de oleaginosas, equivalente al 75 por ciento del total nacional. Pocas regiones del mundo combinan, en un radio tan acotado, semejante escala de infraestructura portuaria, capacidad agroindustrial y flujo exportador.

Por complejos, el trabajo destaca que la buena oferta exportable de soja, en un contexto internacional marcado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, impulsó los despachos de poroto durante la segunda mitad del año. Sumado a los tradicionales embarques de aceite y harina de soja, esto permitió que el Gran Rosario alcanzara 40,9 millones de toneladas exportadas del complejo soja, ubicándose segundo a nivel global en ese rubro, solo por detrás de Santos.

En el caso del maíz, las 22,8 millones de toneladas embarcadas desde el Up-River posicionaron al Gran Rosario como el segundo nodo portuario del mundo para este complejo, detrás de Nueva Orleans. En trigo, la región también ocupó el segundo lugar entre las zonas portuarias analizadas, con 8,8 millones de toneladas despachadas.

El informe señala además que, solo con los embarques realizados desde el Gran Rosario en 2025, Argentina habría superado en volumen exportado a países como Rusia, Canadá, Ucrania, Australia, India, Paraguay y Kazajistán. A nivel país, Argentina se ubicó tercera entre los principales exportadores de commodities agrícolas, con 97,5 millones de toneladas en la campaña 2024/25, detrás de Brasil y Estados Unidos.

"El peso del Gran Rosario también resulta determinante. Desde sus terminales salió en 2025 casi el 75 por ciento del total de productos agroindustriales despachados desde puertos argentinos, mientras que Bahía Blanca ocupó el segundo lugar con una participación del 13 por ciento"

La recuperación del liderazgo mundial se dio luego de un período complejo para la logística y la producción agroindustrial. Entre 2020 y 2024, la falta de precipitaciones en momentos clave para los cultivos y los años de muy baja altura del río Paraná afectaron los volúmenes embarcados desde la región, con un impacto especialmente marcado en 2023 por la severa sequía.

De cara a 2026, el informe plantea expectativas favorables a partir de la producción récord de la campaña 2025/26. En los primeros cuatro meses del año se embarcaron desde terminales portuarias argentinas 34,6 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos, un máximo para ese período. De ese total, 25,2 millones de toneladas salieron desde los puertos del Up-River, también un récord para un primer cuatrimestre.