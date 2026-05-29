Apuestas ilegales: van por las billeteras virtuales para bloquear transferencias

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de Ley de Ludopatía que podría cambiar de forma profunda el funcionamiento de las billeteras virtuales en Argentina. La iniciativa busca endurecer los controles sobre las apuestas online ilegales y pone bajo presión a plataformas como Mercado Pago, Ualá y otras fintech que procesan pagos digitales.

La medida surge en un contexto de fuerte crecimiento del juego online, un mercado que ya mueve más de u$s1.500 millones anuales en el país. Según datos citados en el proyecto oficial, cerca del 70% de las operaciones se realizan en plataformas “grises” u offshore, fuera de los controles regulatorios locales.

Qué cambia para las billeteras virtuales

De aprobarse la ley, las fintech deberán asumir un rol mucho más activo en el monitoreo y bloqueo de transferencias vinculadas a operadores de apuestas no autorizados. Esto implicaría dejar de actuar únicamente como intermediarios de pagos para transformarse también en agentes de control financiero digital.

La normativa obligaría a las plataformas a implementar sistemas de validación y seguimiento de operaciones para detectar movimientos sospechosos relacionados con apuestas ilegales. Además, podrían enfrentar sanciones en caso de facilitar transacciones hacia sitios sin licencia.

El impacto no sería menor: las casas de apuestas online representan actualmente una parte importante del volumen de dinero que circula a través de billeteras digitales. La rapidez de las transferencias, la disponibilidad 24/7 y la facilidad de apertura de cuentas convirtieron a estas plataformas en una pieza clave para el crecimiento del negocio del juego online.

Un cambio de modelo para el ecosistema fintech

Especialistas del sector consideran que la iniciativa puede modificar la lógica de funcionamiento del ecosistema fintech argentino. El modelo de “fricción cero”, basado en transferencias instantáneas y pocos controles operativos, podría verse reemplazado por esquemas de validación más estrictos.

El proyecto también contempla una coordinación más fuerte entre organismos como el Banco Central, la CNV y el ENACOM para controlar tanto los accesos a plataformas ilegales como los flujos de fondos asociados al juego online.

Además de las billeteras virtuales, la ley también alcanzaría a exchanges de criptomonedas, que deberían impedir operaciones con plataformas de apuestas sin autorización oficial.

Debate abierto en el Congreso

Aunque el proyecto todavía debe debatirse en Diputados y Senado, ya abrió una discusión dentro del sector financiero y tecnológico. Desde la industria fintech advierten que un exceso de regulación podría generar mayores costos operativos y empujar parte de las operaciones hacia plataformas extranjeras menos controladas.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la prioridad es limitar el acceso de menores al juego online y reducir los circuitos financieros que alimentan el mercado ilegal de apuestas digitales.

La discusión recién comienza, pero el avance de la Ley de Ludopatía podría marcar un antes y un después para las billeteras virtuales en Argentina.