Cede la urea y mejora la ecuación del trigo, pero persiste la cautela en la Zona Núcleo

La baja en el precio internacional de la urea comenzó a darle algo de alivio a la campaña triguera 2025/26 en la región núcleo. Según el último informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario, la relación insumo/producto mostró una leve mejora y vuelve a abrir expectativas para la fertilización del cereal. Sin embargo, los técnicos advierten que los márgenes siguen ajustados y que el contexto todavía no permite hablar de un cambio definitivo de escenario.

El informe señala que el precio de la urea se ubicó en torno a los 530 dólares por tonelada, bastante por debajo del promedio de los últimos cuatro años, que ronda los 748 dólares. Esta caída permitió mejorar la relación trigo/urea: actualmente se necesitan 2,6 toneladas de trigo para adquirir una tonelada del fertilizante, frente a las 2,8 toneladas requeridas un año atrás.

Desde la entidad remarcan que la mejora responde principalmente a que el valor del fertilizante cayó más rápido que el del cereal. Mientras que hace un año la urea cotizaba cerca de 570 dólares por tonelada, hoy el mercado muestra valores más moderados, lo que impacta directamente en la planificación de la fertilización nitrogenada para la nueva campaña.

Aun así, el escenario continúa siendo desafiante. Los técnicos consultados por la GEA sostienen que los márgenes del trigo siguen dependiendo fuertemente del nivel tecnológico aplicado y de la evolución futura de los insumos. En muchas zonas, la decisión de inversión continúa atada a la expectativa de rindes altos y a un manejo agronómico eficiente.

En este contexto, los planteos de alta tecnología vuelven a ganar protagonismo. Según el análisis de la BCR, estrategias con mayores dosis de fertilización y objetivos de rendimiento superiores pueden mejorar la rentabilidad, aunque también incrementan el riesgo financiero ante posibles cambios climáticos o de mercado.

"La mejora parcial en la ecuación de fertilización aparece en un momento clave para el productor, a pocas semanas del inicio fuerte de la siembra triguera en la región núcleo"

Con humedad en los perfiles y mejores perspectivas agronómicas respecto de campañas anteriores, el costo de los insumos sigue siendo uno de los principales factores que condicionan el área y el nivel de inversión tecnológica.

De acuerdo con la Bolsa rosarina, la evolución de los precios internacionales de fertilizantes será determinante en las próximas semanas para definir cuánto de esta mejora puede consolidarse y traducirse efectivamente en mayores aplicaciones de nitrógeno y mejores perspectivas productivas para el trigo argentino.