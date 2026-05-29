Empleadas domésticas: cómo calcular el aguinaldo y cuándo debe pagarse en junio

Las trabajadoras de casas particulares ya comienzan a consultar por el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026. El Sueldo Anual Complementario (SAC) es un derecho obligatorio para el personal doméstico registrado y deberá abonarse antes de fines de junio.

Según establece la legislación laboral vigente, el aguinaldo equivale al 50% del mejor salario mensual percibido durante el semestre. Para calcularlo, se toma el sueldo más alto cobrado entre enero y junio y se divide por dos.

Por ejemplo, si una empleada doméstica tuvo un salario máximo de $650.000 durante ese período, el aguinaldo será de $325.000.

Cuándo se paga el aguinaldo

La fecha límite para el pago de la primera cuota del SAC es el 30 de junio de 2026. Sin embargo, la normativa contempla un período de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores, por lo que legalmente podría abonarse hasta los primeros días de julio.

El aguinaldo corresponde tanto al personal mensualizado como a quienes trabajan por hora, siempre que estén registradas formalmente.

Cómo se calcula si no trabajó todo el semestre

En los casos en que la trabajadora no haya prestado tareas durante los seis meses completos —por ingreso reciente, licencia o finalización del vínculo laboral— el aguinaldo se liquida de manera proporcional.

La fórmula consiste en dividir el mejor sueldo mensual por 12 y multiplicarlo por la cantidad de meses trabajados en el semestre.

Qué pasa con trabajadoras por hora

Las empleadas que cobran por hora también tienen derecho al SAC. En esos casos, para determinar el mejor salario mensual se suman todos los ingresos percibidos en el mes de mayor remuneración.

Además, el aguinaldo debe incluir conceptos remunerativos habituales, como horas extras o adicionales acordados.

Obligación de registración

Desde el sector recuerdan que el pago del aguinaldo es obligatorio únicamente para relaciones laborales registradas. La AFIP y ARCA mantienen vigente el régimen simplificado para empleadores de casas particulares, que permite formalizar la relación laboral y realizar los aportes correspondientes.

El personal doméstico representa uno de los sectores con mayores niveles de informalidad en Argentina, por lo que cada período de pago del aguinaldo vuelve a poner el foco sobre la necesidad de avanzar en la registración laboral.