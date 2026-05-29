Cambios en Ganancias 2026: qué países salen de la lista de Arca

Resumen Ejecutivo El Poder Ejecutivo nacional oficializó el Decreto 398/2026 , modificando el listado de jurisdicciones consideradas no cooperantes a efectos del Impuesto a las Ganancias .

, modificando el listado de jurisdicciones consideradas no cooperantes a efectos del . Se excluyó de la nómina de control a Filipinas , Madagascar y Trinidad y Tobago debido a su adecuación a los estándares de transparencia fiscal dictados por la OCDE .

, y debido a su adecuación a los estándares de transparencia fiscal dictados por la . La disposición, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo , reduce cargas burocráticas y flexibiliza el tratamiento para cuentas y operaciones financieras en el exterior.

y el ministro , reduce cargas burocráticas y flexibiliza el tratamiento para cuentas y operaciones financieras en el exterior. Más de setenta países continúan catalogados bajo estricta vigilancia impositiva por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), destacándose la permanencia de Bolivia.

El escenario de los negocios internacionales para las organizaciones locales exige una constante adaptación a los marcos regulatorios vigentes. La reciente oficialización del Decreto 398/2026 introduce modificaciones de relevancia en el Impuesto a las Ganancias. Esta normativa impacta directamente en la planificación fiscal de firmas que operan con el exterior o poseen activos financieros fuera de las fronteras.

A través de esta medida, el Poder Ejecutivo actualizó el listado de las llamadas jurisdicciones no cooperantes. Esta clasificación, administrada de forma rigurosa por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), determina la severidad de las auditorías impositivas. La nueva disposición remueve a tres naciones de esta nómina, aliviando de forma selectiva la carga administrativa externa.

Específicamente, Filipinas, Madagascar y Trinidad y Tobago abandonaron la lista de control fiscal. El dictamen gubernamental fundamenta esta exclusión en que dichos territorios adoptaron los estándares internacionales de transparencia promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Consecuentemente, están técnicamente preparados para el intercambio de información recíproca con el país.

Para el entramado corporativo asentado en el nodo exportador de Rosario y la región circundante, la gestión de activos externos es habitual. Muchas corporaciones diversifican carteras o estructuran redes comerciales globales. El cambio normativo altera positivamente el tratamiento impositivo de las colocaciones financieras y operaciones comerciales vinculadas a estas geografías que recuperan la condición de cooperantes.

Pertenecer a la categoría de no cooperante funciona como una advertencia explícita para la autoridad tributaria. Las firmas que comercian con estos destinos afrontan presunciones de evasión, mayores exigencias de documentación y retenciones agravadas. Funciona de manera similar a ingresar en un registro de morosidad comercial, donde reestablecer la confianza requiere un proceso largo de reestructuración.

La justificación de estas listas fiscales radica en combatir la opacidad financiera internacional. Cuando una jurisdicción se abre al escrutinio internacional, el riesgo transaccional disminuye de forma sustancial. Como señalaba el célebre banquero estadounidense Walter Wriston: “El capital va a donde lo tratan bien y se queda donde se siente seguro”. La transparencia otorga esa previsibilidad.

Ante este nuevo escenario, los departamentos de finanzas corporativas deben revisar sus estructuras de inversión vigentes. Las operaciones previas con estos tres mercados específicos gozarán ahora de un sendero administrativo más ágil. La simplificación burocrática reduce sustancialmente los costos de cumplimiento normativo, un alivio valioso para las tesorerías que buscan rentabilizar colocaciones transfronterizas.

No obstante, la flexibilidad otorgada no implica una flexibilización generalizada en las fiscalizaciones del Estado. El universo de territorios considerados no cooperantes por la normativa nacional sigue siendo amplio, superando las setenta jurisdicciones. Mercados geográficamente cercanos o de relevancia geopolítica diversa, como Bolivia, Cuba, Honduras, Irán y Corea del Norte, permanecen bajo estricta vigilancia tributaria.

La permanencia de Bolivia en el listado despierta un interés particular para el empresariado debido a la proximidad regional y los históricos lazos comerciales. Esta ratificación confirma que las autoridades consideran insuficientes los mecanismos de reciprocidad informativa con la nación vecina. Esto obliga a mantener cautela y un riguroso soporte documental en cada transacción efectuada.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el vocero presidencial Manuel Adorni. La ratificación de esta política subraya el alineamiento de la gestión económica actual con los parámetros de fiscalización internacionales. A su vez, busca desincentivar la triangulación de capitales hacia paraísos fiscales no regulados de forma transparente.

Las modificaciones tienen vigencia inmediata a partir de su publicación en el Boletín Oficial y afectarán a los períodos fiscales iniciados con posterioridad. Los profesionales dedicados al derecho tributario y la contabilidad corporativa ya evalúan el impacto técnico en los balances financieros. Es un claro recordatorio de que la ingeniería financiera global demanda actualización constante.

La optimización de los flujos de inversión exterior demanda un enfoque estratégico y dinámico por parte de las gerencias generales. La reclasificación de estos países abre canales legítimos para reconfigurar carteras financieras internacionales con menor fricción operativa. La clave de la competitividad radica en anticipar estos movimientos regulatorios, adaptando las estructuras societarias estratégicamente.