Mercado de granos: rueda con bajas para los cereales

En la jornada de hoy el mercado de granos contó con un buen número de ofertas de compras aunque los valores ofrecidos por los cereales y la soja se ubicaron por debajo de la rueda anterior.

Por soja disponible, la oferta de compra se ubicó en $ 30.000/t. Por su parte, el valor ofrecido por maíz Febrero cayó a U$S 205/t, y la propuesta por trigo Marzo se deslizó a U$S 232/t.

Mercado de Chicago

En la jornada de hoy, los futuros en Chicago no operaron debido a la conmemoración del día de Martin Luther King Jr. en Estados Unidos.

Rófex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Ene´21 opera a U$S 353/t.

Valores Finales para los diferentes productos

En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, $ 30.000/t contractual, y U$S 332/t Mayo.

- Por trigo, U$S 230/t hasta el 31/01, y U$S 232/t Marzo.

- Por maíz, U$S 205/t disponible, y U$S 200/t Mayo.

- Por girasol, U$S 420/t disponible y Febrero/Marzo.

- Por sorgo, U$S 220/t entrega Abril/Junio.