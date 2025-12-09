Pymes: El proyecto de reforma busca incentivar la contratación formal con baja de impuestos y seguridad jurídica

El escenario para el sector privado está a punto de reconfigurarse con una profundidad que no se veía en décadas. Ya no se trata de rumores de pasillo ni de borradores preliminares: la Casa Rosada tiene lista la versión final de la reforma laboral, una pieza legislativa diseñada quirúrgicamente para alterar la estructura de costos y la gestión de recursos humanos en Argentina.

El objetivo declarado del Gobierno es “modernizar el régimen de empleo” y atacar uno de los mayores temores de cualquier empleador local: la imprevisibilidad del costo de salida. La iniciativa, que llegará al Congreso en breve, busca transformar la dinámica de contratación mediante reglas claras que desalienten la judicialización. Para el empresario que hace números finos a fin de mes, esto implica una revisión total de cómo se calculan las indemnizaciones, cómo se manejan los conflictos sindicales y qué incentivos existen para blanquear personal sin fundirse en el intento.

¿Qué herramientas nuevas tendrían las empresas para gestionar costos y talento?

Lo primero que salta a la vista es el cambio drástico en la base de cálculo de las indemnizaciones. Históricamente, la inclusión de bonos, aguinaldos y beneficios (el celular, el auto, el gimnasio) en la cuenta final convertía un despido en una sentencia financiera impredecible. El nuevo texto viene a poner orden: define que la remuneración es lo devengado y pagado mensualmente. Esto significa que el Sueldo Anual Complementario (SAC), los premios anuales y los beneficios sociales (comedor, vales, medicina prepaga) quedan explícitamente excluidos de la base indemnizatoria.

Para visualizar esto en la práctica, imaginemos una pyme industrial que paga bonos por productividad anual. Hasta hoy, si despedía a un operario, ese bono inflaba la indemnización. Con la reforma, el cálculo se limita a lo habitual (devengado al menos 6 meses en el último año) y normal. Es un torniquete a la "creatividad" judicial que solía expandir los montos a pagar.

Pero la novedad técnica más disruptiva es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Inspirado en modelos de "mochila", este sistema permite a los empleadores del sector privado sustituir la indemnización tradicional por un sistema de capitalización. ¿Cómo funciona esto en la realidad operativa? El Fondo de Asistencia Laboral funciona mediante una contribución mensual obligatoria del 3% de la remuneración, dinero que va a un patrimonio separado e inembargable administrado por entidades habilitadas por la CNV.

A cambio de aportar ese 3% al fondo, el empleador obtiene una reducción de tres puntos porcentuales en sus contribuciones patronales al SIPA. Es decir, el costo financiero mensual se mantiene prácticamente neutro, pero se previene el desembolso traumático de una indemnización completa de un día para el otro. Es un esquema que busca financiar el despido en cuotas mientras la relación laboral está activa, similar a lo que ocurre en el gremio de la construcción (UOCRA), pero ahora extendido.

Además, la flexibilidad operativa gana terreno con el Banco de Horas. Este mecanismo permite que las horas trabajadas en exceso un día no se paguen obligatoriamente como extras al 50% o 100% inmediato, sino que se compensen con menos horas en jornadas futuras. Una empresa con picos estacionales —pensemos en una fábrica de helados en verano o una logística durante el Hot Sale— puede optar por este sistema voluntario, adaptando la jornada a la demanda real sin disparar sus costos laborales. También se habilita el fraccionamiento de vacaciones, permitiendo gozarlas en períodos mínimos de 7 días, lo que facilita la rotación de personal sin frenar la producción.

¿Se termina la industria del juicio y los bloqueos sindicales?

Uno de los puntos más sensibles para el dueños de empresas es la relación de fuerza con los gremios y la justicia laboral. El proyecto elimina el concepto de “justicia social” como criterio interpretativo de la ley. Esto, que parece un tecnicismo legal, es un mensaje directo a los magistrados: se busca limitar la discrecionalidad de los jueces que fallan sistemáticamente en contra de las empresas basándose en principios abstractos más que en la letra de la ley.

En cuanto a la conflictividad en planta, la reforma es tajante. Los bloqueos y tomas de establecimientos pasan a ser considerados infracciones muy graves y causal objetiva de extinción del contrato de trabajo. Tomemos como ejemplo los conflictos recientes en la industria del neumático, donde las plantas quedaron paralizadas: bajo esta nueva normativa, la empresa tendría la facultad legal de despedir con justa causa a quienes impidan el ingreso o la salida de bienes y personas. Además, se establece que durante las asambleas sindicales el trabajador no percibirá salario, y el sindicato deberá pedir autorización previa al empleador para realizarlas.

La reforma también aborda el fenómeno de las plataformas digitales como PedidosYa o Rappi. Se crea un régimen específico que las reconoce como relaciones independientes, pero con derechos: los repartidores deberán estar inscriptos en ARCA (ex AFIP), tendrán acceso a seguros de accidentes y podrán rechazar pedidos sin ser sancionados. Lo fundamental para el modelo de negocio es que no existe relación de dependencia laboral tradicional, lo que despeja una enorme nube de contingencia legal para el sector tecnológico y de servicios.

Para las empresas que hoy tienen pasivos laborales ocultos, el proyecto ofrece un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). ¿Qué implica este régimen para un empleador con personal en negro? El RIFL implica un "borrón y cuenta nueva": se extinguen las acciones penales y se condonan deudas por capital e intereses para quienes regularicen trabajadores. Además, para las nuevas contrataciones, habrá una reducción de cargas sociales durante los primeros 48 meses. Específicamente, en sectores como comercio y servicios, la alícuota de contribuciones patronales bajará significativamente, pasando del 20,40% al 17,40% en algunos tramos, incentivando la toma de personal registrado.

El mensaje económico detrás del texto es claro: bajar el costo de entrada y, sobre todo, dar certeza sobre el costo de salida. Al otorgar carácter de cosa juzgada a los acuerdos conciliatorios homologados (SECLO), se busca que un acuerdo firmado sea realmente el fin del conflicto y no el prólogo de un nuevo juicio millonario.