Revolución fintech en Argentina: perspectivas y fuerte apuesta por la tokenización de activos

El Argentina Fintech Forum 2025, que se realizó en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC) y fue organizado por la Cámara Argentina Fintech, reunió a más de 90 expositores nacionales e internacionales y buscó trazar la hoja de ruta del ecosistema fintech argentino, con especial foco en regulación, pagos digitales, finanzas abiertas, crédito y —destacadamente— tokenización de activos.

Regulación e innovación

Durante el panel “Brújula regulatoria: ¿Qué tenemos por delante en regulación financiera?”, participaron representantes del Comisión Nacional de Valores (CNV), la Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF). El presidente de la CNV destacó que en los últimos dos años la institución sancionó alrededor de 100 regulaciones —entre ellas el régimen de PSAV (Proveedores de Servicios de Activos Virtuales) y el régimen de tokenización— y que con ello Argentina se ubica “a la vanguardia de la región y del mundo” en estos temas.

¿Qué es la tokenización y por qué ahora?

La tokenización consiste en representar digitalmente activos del “mundo real” (por ejemplo inmuebles, créditos, facturas, fideicomisos) sobre tecnología de registro distribuido (blockchain o similares). Esta nueva regulación es la Resolución General 1069/2025 de la CNV, que habilita —en un sandbox regulatorio inicial por un año— la emisión y negociación de determinados instrumentos de deuda y de inversión colectiva tokenizados, bajo la supervisión de PSAV registrados.

Implicancias para el mercado argentino

Para productores, empresarios y actores del agropecuario la tokenización abre nuevas posibilidades de financiación e inversión: por ejemplo, transformar un fideicomiso financiero respaldado en activos agrícolas, como granos o maquinaria, en un instrumento digital negociable, lo cual puede ampliar el acceso al fondeo y diversificar inversores. Al mismo tiempo, al estar regulada, aporta mayor transparencia y trazabilidad al activo subyacente.

Sin embargo, el desafío está en la implementación operativa: definir los estándares de tokenización, asegurar la existencia y valoración del activo real, y garantizar la custodia y control del token. Tal como ha señalado la Cámara Argentina Fintech, se requiere un marco claro que incluya escribanos, contadores e infraestructura digital confiable.

El Argentina Fintech Forum 2025 no solo sirvió como plataforma de diálogo, sino que marcó un hito regulatorio: Argentina da el paso hacia un mercado de capitales 4.0, donde los activos reales pueden convertirse en tokens negociables, bajo supervisión. Para los agentes del agro, la industria y el sistema financiero, esto representa una nueva etapa que requiere adaptación, innovación y colaboración público-privada.