TikTok parece estar preparándose para un gran impulso a la mensajería

Hay funciones de mensajería dentro de TikTok, pero nadie piensa realmente en TikTok como una aplicación de mensajería. Sin embargo, la compañía parece decidida a cambiar eso: su empresa matriz, ByteDance, está contratando para una serie de roles en un equipo llamado "TikTok Social", que parece tener la tarea de convertir TikTok en un sistema de mensajería mucho más poderoso.

Los listados, que fueron descubiertos por primera vez por Axios , son vagos como suelen ser todos los listados de trabajo, pero dejan claras las ambiciones de TikTok. "Somos el equipo de mensajería en TikTok", dice una lista de un líder de ingeniería . "La misión de nuestro equipo es facilitar conexiones significativas de los usuarios a través de la experiencia de mensajería de TikTok, que aún está en su infancia". Otro listado, para un líder tecnológico de backend , dice que el rol de la persona incluirá colaborar con equipos en todos los países y regiones "para ofrecer una solución social distintiva de TikTok, como la mensajería". Aparentemente, un gerente de producto del equipo social de TikTok necesitará “pasión y curiosidad por la dirección social para crear grandes impactos”.

Si existe un plan de producto general específico, los listados de TikTok no lo revelan. (Tampoco lo hará la compañía: solo le dijo a Axios que el entretenimiento sigue siendo el núcleo de TikTok). Pero la lista de un ingeniero de software backend dice que el equipo social supervisa “Perfil de usuario, Historia, Bandeja de entrada, Mensajería, Seguir, Me gusta, Comentar, Etiqueta, etc." Suma todo eso y tendrás... ¡una aplicación de mensajería! Una aplicación de mensajería que suena muy a Instagram, por cierto.

En última instancia, parece que mientras el resto de la industria persigue los videos verticales, las herramientas de creación y el feed algorítmico aparentemente mágico de TikTok, TikTok intentará construir el resto de lo que hace que esas otras aplicaciones funcionen. Será fascinante observar hasta dónde llegará: ¿Intentará TikTok desplazar a Snapchat como la aplicación de mensajería preferida para los jóvenes? ¿Intentará convertirse en el lugar donde la gente publica historias que caducan? ¿Se apoyará en comunidades y chats grupales al estilo de WhatsApp o se centrará más en chats uno a uno? ¿Dónde caerá ByteDance en el debate sobre la mensajería cifrada?

TikTok se está expandiendo aparentemente en todas direcciones a la vez. Está probando una aplicación de música dedicada , intentando atraer más compras a la plataforma y adoptando podcasts . Incluso recientemente agregó publicaciones de texto , que podrían encajar bien en una parte de la aplicación más centrada en la mensajería. Pero cualquier desarrollador de aplicaciones le dirá que no hay nada más complicado que ser el lugar donde la gente va a pasar el rato con sus amigos, y si alguna aplicación puede derrocar a las actuales para convertirse en esa aplicación, es TikTok. Es bastante bueno haciendo eso.