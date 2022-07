Tiktok parece dejar de lado la compra en vivo para occidente

TikTok puede parecer una máquina de entretenimiento global imparable, pero al menos una parte de la oferta de la compañía no se hace cargo del todo: TikTok está reduciendo sus planes de comercio en vivo en Europa y EE. UU., informó el Financial Times , después de los primeros lanzamientos simplemente refugio no ha tenido éxito.

TikTok ha estado probando compras en vivo en el Reino Unido desde fines del año pasado, comenzando con un evento multimarca llamado " On Trend " en diciembre pasado. Pero el FT informó que esas transmisiones en vivo de compras no han atraído a grandes audiencias y no han generado muchas ventas, y algunos de los creadores involucrados en los primeros proyectos de TikTok Shop se han retirado por completo. TikTok había estado planeando lanzar Shop en Alemania, Francia, Italia y España por ahora, y esperaba lanzarlo en los EE. UU. a finales de este año, pero ahora le dijo al FT que actualmente se enfoca únicamente en hacer que el producto sea un éxito en el Reino Unido. También está en vivo en varios países de Asia, donde el concepto es más maduro.

Las compras en línea en vivo, dirigidas por creadores y personas influyentes, son un negocio enorme para el propietario de TikTok, ByteDance. Douyin, la versión china de TikTok que también es propiedad de ByteDance, ha visto cómo esas ventas en vivo se convierten en grandes eventos culturales que generan grandes negocios para minoristas, creadores y plataformas por igual.