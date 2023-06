Trabajo remoto: cómo participar de la Feria de Reclutamiento virtual y conseguir empleo

Se lanzó una feria virtual de empleo conformada por más de 40 empresas que ofrecen distintos puestos de trabajo a realizar de forma remota o presencial en distintas regiones, incluyendo Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Buenos Aires y muchas más.

La feria de reclutamiento es un evento virtual y gratuito donde empresas ofrecen trabajo remoto o presencial en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Bogotá, Medellín, Buenos Aires, entre otras. Esta oportunidad mantiene el registro disponible para cualquiera que desee inscribirse a través del siguiente link: www.FeriaDeEmpleoRemoto.com

Allí, se pueden encontrar más detalles sobre las actividades y webinars que se llevarán a cabo durante la semana del 12 al 18 de junio.

El portal encargado de organizar este evento es Hireline, la plataforma enfocada en reclutamiento de candidatos con profesiones relacionadas en la Tecnología de la Información (TI)

Empresas que ofrecen trabajo remoto

Con más de 500 vacantes remotas o presenciales, las empresas que estarán reclutando son Exsis, Lilab, Interfell, Think Us, Keyrus, Accionlans, Jelou, Terss, Avionos, Definity First, Vexi, Apli, Luxoft, Rappi, Crossbridge, Cloud continuity, Experis, ManpowerGroup, PageOutsourcing, Inetum, The Bridge, Ids, Procalidad Analytics, Bluetab, Iridian, Digitalhype e IQSEC.

Puestos solicitados para trabajar a distancia

Estas compañías informaron que entre los perfiles más solicitados se encuentran los siguientes:

-Analistas de Sistemas

-Programadores

-Testers

-Consultores ERP

-Project Managers

-Administradores de base de datos Administradores de Sistemas

-Software Embebido

-Marketing Digital

-Ingenieros en Sistemas Computacionales