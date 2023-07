Twitter ha comenzado a bloquear usuarios no registrados

Si actualmente intenta acceder a Twitter sin iniciar sesión en su cuenta de usuario, no podrá ver ninguno de los contenidos que antes estaban disponibles para el público en general. En su lugar, se encontrará con una ventana de Twitter que le pedirá que inicie sesión en la plataforma o cree una nueva cuenta, lo que le impedirá ver tweets y perfiles de usuario o navegar a través de hilos a menos que sea un usuario registrado de Twitter.

Twitter no hizo un anuncio público de inmediato, por lo que no quedó claro si se trataba de una actualización intencional u otro percance técnico . Más tarde el viernes, sin embargo, el propietario de Twitter, Elon Musk, tuiteó y afirmó en una respuesta que el cambio es una "medida de emergencia temporal", culpando al "saqueo de datos" por degradar el servicio para todos los usuarios.

En una respuesta al CEO de Epic Games, Tim Sweeney, quejándose de cómo los muros de pagos y cuentas rompen Internet , Musk afirmó: "Varios cientos de organizaciones (quizás más) estaban extrayendo datos de Twitter de manera extremadamente agresiva, hasta el punto en que afectaba la experiencia real del usuario" sin proporcionar más detalles.

Recientemente, hemos visto que algunos problemas de Twitter se han vuelto más comunes, como vistas previas rotas en otras aplicaciones como Discord, Slack e iMessage, y Mashable informó recientemente que incluso las personas que pagan la nueva tarifa elevada por el acceso a la API dicen que han visto cambios no anunciados, errores y que no han recibido atención al cliente. Desde el exterior, no sabemos si eso se debe a las notas de Musk o a sus propios intentos de reducir costos que incluyeron despidos dentro de los equipos que ayudan a mantener los servidores de Twitter en funcionamiento y, según los informes, dejaron una factura de Google Cloud sin pagar durante meses antes de reanudar los pagos recientemente, según Bloomberg .