Alerta: el riesgo país superó los 800 puntos y los bonos argentinos sintieron la presión

Resumen Ejecutivo El riesgo país elaborado por JP Morgan trepó un 2,3% y superó la barrera de los 805 puntos básicos , alcanzando su nivel más alto en más de un año.

elaborado por trepó un y superó la barrera de los , alcanzando su nivel más alto en más de un año. Los bonos en dólares operaron mayoritariamente con pérdidas, arrastrados por la caída de los títulos Globales en un contexto de mayor aversión al riesgo global y local.

operaron mayoritariamente con pérdidas, arrastrados por la caída de los títulos Globales en un contexto de mayor aversión al riesgo global y local. El índice S&P Merval cayó un 3,2% hasta las 89.100 puntos , mientras que medido en dólares retrocedió un 4,7% con fuertes bajas en YPF y Edenor .

cayó un hasta las , mientras que medido en dólares retrocedió un con fuertes bajas en y . La volatilidad externa se vio influenciada por las expectativas ante las elecciones de mitad de término en Estados Unidos y la ausencia de catalizadores políticos locales.

La deuda soberana argentina volvió a mostrar señales de debilidad en los mercados internacionales. En una jornada marcada por la cautela de los inversores, los bonos en dólares cerraron mayoritariamente con pérdidas y el riesgo país superó la barrera de los 800 puntos básicos, alcanzando un nuevo máximo en más de un año. El indicador elaborado por JP Morgan registró una suba del 2,3% y se ubicó en 805 puntos básicos, reflejando el deterioro en la cotización de los títulos públicos argentinos y una mayor percepción de riesgo sobre la deuda nacional. La dinámica de la rueda estuvo marcada por un cambio de tendencia. Después de comenzar con cierto optimismo, los activos locales perdieron impulso y terminaron profundizando las bajas, en un contexto en el que el mercado continúa sin encontrar señales concretas que permitan recuperar la confianza. Bonos en dólares: bajas y presión sobre la deuda soberana En el segmento de renta fija, los títulos públicos en dólares finalizaron la jornada con predominio de resultados negativos. Entre los Globales, los bonos con vencimiento en 2029, 2035, 2038 y 2041 registraron pérdidas, mientras que el Global 2030 se mantuvo prácticamente sin variaciones. Este comportamiento volvió a poner en evidencia las dificultades que enfrenta la deuda argentina para recuperar atractivo entre los inversores, especialmente en un escenario de mayor aversión al riesgo y volatilidad internacional. La evolución de los bonos resulta particularmente relevante porque constituye una de las principales referencias que observa el mercado para evaluar la capacidad de financiamiento del país y las expectativas sobre la sostenibilidad de la deuda. El Merval profundizó las pérdidas y los ADRs sintieron la presión La debilidad no se limitó al mercado de renta fija. El índice S&P Merval cayó 3,2% y cerró en 89.100,46 puntos. Medido en dólares, el retroceso alcanzó el 4,7%, hasta las 53 unidades. Entre las acciones más afectadas se destacaron YPF, con una caída del 6,9%; Grupo Supervielle, que perdió 5,8%, y Edenor, con una baja del 3,7%. El comportamiento de las acciones acompañó el deterioro generalizado de los activos argentinos y reflejó la cautela de los inversores frente a un escenario que combina factores políticos y financieros. Wall Street y la incertidumbre política agregan volatilidad En el plano internacional, los mercados siguieron de cerca las elecciones de medio término en Estados Unidos, consideradas un factor relevante para la evolución de los activos financieros globales. La votación representa una prueba política para el Gobierno de Donald Trump y podría modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso estadounidense. Desde Max Capital señalaron que una eventual victoria demócrata podría representar un nuevo factor de presión bajista para los activos argentinos en el corto plazo. A este escenario se suma la ausencia de catalizadores políticos locales que permitan mejorar las expectativas del mercado. Según el análisis citado por la firma, eventuales avances en la conformación de coaliciones políticas o en las negociaciones vinculadas con la suspensión de las PASO podrían generar oportunidades de recuperación para los activos financieros. El riesgo país vuelve a encender una señal de alerta La suba del riesgo país por encima de los 800 puntos básicos constituye una señal de advertencia para la evolución del financiamiento argentino. El indicador refleja el diferencial de rendimiento que exige el mercado para mantener deuda soberana argentina frente a títulos considerados libres de riesgo, y su aumento evidencia una mayor prima exigida por los inversores. Con los bonos bajo presión, las acciones en retroceso y un contexto internacional cargado de incertidumbre, el mercado argentino enfrenta el desafío de recuperar la confianza y encontrar nuevos factores que permitan revertir la tendencia negativa. La evolución de las próximas ruedas estará condicionada tanto por las señales políticas y económicas internas como por el comportamiento de los mercados internacionales.

La deuda soberana argentina volvió a mostrar señales de debilidad en los mercados internacionales. En una jornada marcada por la cautela de los inversores, los bonos en dólares cerraron mayoritariamente con pérdidas y el riesgo país superó la barrera de los 800 puntos básicos, alcanzando un nuevo máximo en más de un año.

El indicador elaborado por JP Morgan registró una suba del 2,3% y se ubicó en 805 puntos básicos, reflejando el deterioro en la cotización de los títulos públicos argentinos y una mayor percepción de riesgo sobre la deuda nacional.

La dinámica de la rueda estuvo marcada por un cambio de tendencia. Después de comenzar con cierto optimismo, los activos locales perdieron impulso y terminaron profundizando las bajas, en un contexto en el que el mercado continúa sin encontrar señales concretas que permitan recuperar la confianza.

Bonos en dólares: bajas y presión sobre la deuda soberana

En el segmento de renta fija, los títulos públicos en dólares finalizaron la jornada con predominio de resultados negativos.

Entre los Globales, los bonos con vencimiento en 2029, 2035, 2038 y 2041 registraron pérdidas, mientras que el Global 2030 se mantuvo prácticamente sin variaciones.

Este comportamiento volvió a poner en evidencia las dificultades que enfrenta la deuda argentina para recuperar atractivo entre los inversores, especialmente en un escenario de mayor aversión al riesgo y volatilidad internacional.

La evolución de los bonos resulta particularmente relevante porque constituye una de las principales referencias que observa el mercado para evaluar la capacidad de financiamiento del país y las expectativas sobre la sostenibilidad de la deuda.

El Merval profundizó las pérdidas y los ADRs sintieron la presión

La debilidad no se limitó al mercado de renta fija. El índice S&P Merval cayó 3,2% y cerró en 89.100,46 puntos. Medido en dólares, el retroceso alcanzó el 4,7%, hasta las 53 unidades.

Entre las acciones más afectadas se destacaron YPF, con una caída del 6,9%; Grupo Supervielle, que perdió 5,8%, y Edenor, con una baja del 3,7%.

El comportamiento de las acciones acompañó el deterioro generalizado de los activos argentinos y reflejó la cautela de los inversores frente a un escenario que combina factores políticos y financieros.

Wall Street y la incertidumbre política agregan volatilidad

En el plano internacional, los mercados siguieron de cerca las elecciones de medio término en Estados Unidos, consideradas un factor relevante para la evolución de los activos financieros globales.

La votación representa una prueba política para el Gobierno de Donald Trump y podría modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso estadounidense.

Desde Max Capital señalaron que una eventual victoria demócrata podría representar un nuevo factor de presión bajista para los activos argentinos en el corto plazo.

A este escenario se suma la ausencia de catalizadores políticos locales que permitan mejorar las expectativas del mercado. Según el análisis citado por la firma, eventuales avances en la conformación de coaliciones políticas o en las negociaciones vinculadas con la suspensión de las PASO podrían generar oportunidades de recuperación para los activos financieros.

El riesgo país vuelve a encender una señal de alerta

La suba del riesgo país por encima de los 800 puntos básicos constituye una señal de advertencia para la evolución del financiamiento argentino.

El indicador refleja el diferencial de rendimiento que exige el mercado para mantener deuda soberana argentina frente a títulos considerados libres de riesgo, y su aumento evidencia una mayor prima exigida por los inversores.

Con los bonos bajo presión, las acciones en retroceso y un contexto internacional cargado de incertidumbre, el mercado argentino enfrenta el desafío de recuperar la confianza y encontrar nuevos factores que permitan revertir la tendencia negativa.

La evolución de las próximas ruedas estará condicionada tanto por las señales políticas y económicas internas como por el comportamiento de los mercados internacionales.