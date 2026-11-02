El campo volvió a mover la aguja de los dólares: el dato que sorprendió en octubre

Resumen Ejecutivo El complejo agroexportador liquidó US$ 2.880 millones en octubre, logrando un incremento interanual del 157% pero una caída mensual del 10% frente a septiembre de 2026.

en octubre, logrando un incremento interanual del pero una caída mensual del frente a septiembre de 2026. El ingreso acumulado entre enero y octubre alcanzó los US$ 25.156 millones , registrando una disminución del 14% en comparación con el mismo período de 2025.

, registrando una disminución del en comparación con el mismo período de 2025. El desempeño de octubre estuvo impulsado por los flujos de comercialización de maíz, la molienda de soja y los despachos externos de trigo.

El complejo agroexportador argentino ingresó US$ 2.880 millones durante octubre, según el último informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). El dato mostró una recuperación significativa frente al mismo mes del año pasado, aunque también dejó en evidencia que el flujo acumulado de divisas todavía se encuentra por debajo de los niveles de 2025.

De acuerdo con las entidades, que representan el 48% de las exportaciones argentinas, la liquidación de octubre registró un incremento interanual del 157%. No obstante, en la comparación mensual se observó una caída del 10% respecto de septiembre de 2026.

El resultado llevó el ingreso acumulado de divisas entre enero y octubre a US$ 25.156 millones. Esa cifra representa una disminución del 14% frente a los primeros diez meses del año pasado.

Maíz, soja y trigo: los motores de la liquidación de octubre

Desde CIARA-CEC explicaron que durante octubre se destacó el flujo de ventas y embarques de maíz, junto con una molienda sostenida de soja destinada a la exportación.

A estos movimientos se sumaron los despachos de trigo de la cosecha 2025/26, que aprovecharon una ventana de oportunidad generada por un contexto internacional favorable.

Estos factores explican buena parte del desempeño de las liquidaciones durante el mes y el fuerte crecimiento registrado en la comparación interanual.

El dato que mira el mercado

Más allá del salto de octubre, el acumulado anual concentra otra lectura para la economía argentina: los US$ 25.156 millones ingresados entre enero y octubre todavía se encuentran por debajo del registro de 2025.

La diferencia interanual es del 14%, un dato relevante por el peso que tiene el complejo oleaginoso-cerealero en la generación de divisas y en el flujo de exportaciones del país.

En este escenario, octubre mostró una mejora importante respecto del año anterior, impulsada por el movimiento comercial de los principales granos y sus derivados. Sin embargo, el balance de los primeros diez meses todavía refleja un menor ingreso de dólares frente al mismo período de 2025.

El complejo agroexportador argentino ingresó US$ 2.880 millones durante octubre, según el último informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). El dato mostró una recuperación significativa frente al mismo mes del año pasado, aunque también dejó en evidencia que el flujo acumulado de divisas todavía se encuentra por debajo de los niveles de 2025.

De acuerdo con las entidades, que representan el 48% de las exportaciones argentinas, la liquidación de octubre registró un incremento interanual del 157%. No obstante, en la comparación mensual se observó una caída del 10% respecto de septiembre de 2026.

El resultado llevó el ingreso acumulado de divisas entre enero y octubre a US$ 25.156 millones. Esa cifra representa una disminución del 14% frente a los primeros diez meses del año pasado.

Maíz, soja y trigo: los motores de la liquidación de octubre

Desde CIARA-CEC explicaron que durante octubre se destacó el flujo de ventas y embarques de maíz, junto con una molienda sostenida de soja destinada a la exportación.

A estos movimientos se sumaron los despachos de trigo de la cosecha 2025/26, que aprovecharon una ventana de oportunidad generada por un contexto internacional favorable.

Estos factores explican buena parte del desempeño de las liquidaciones durante el mes y el fuerte crecimiento registrado en la comparación interanual.

El dato que mira el mercado

Más allá del salto de octubre, el acumulado anual concentra otra lectura para la economía argentina: los US$ 25.156 millones ingresados entre enero y octubre todavía se encuentran por debajo del registro de 2025.

La diferencia interanual es del 14%, un dato relevante por el peso que tiene el complejo oleaginoso-cerealero en la generación de divisas y en el flujo de exportaciones del país.

En este escenario, octubre mostró una mejora importante respecto del año anterior, impulsada por el movimiento comercial de los principales granos y sus derivados. Sin embargo, el balance de los primeros diez meses todavía refleja un menor ingreso de dólares frente al mismo período de 2025.