Criptomonedas bajo alerta: el hackeo a Binance que costó 6.300 millones de dólares

Resumen Ejecutivo Binance , el mayor exchange de criptomonedas del mundo, sufrió un hackeo estimado en USD 6.300 millones, calificado como el mayor robo cripto de la historia.

, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, sufrió un hackeo estimado en USD 6.300 millones, calificado como el mayor robo cripto de la historia. El ataque habría partido de una notebook comprometida de un ingeniero y permitió vaciar una billetera caliente en apenas cuatro minutos, mediante una función poco conocida de Ethereum.

El bitcoin cayó a mínimos de varias semanas y el token BNB perdió más de 7%, mientras Tether y Circle congelaron más de USD 3.000 millones.

cayó a mínimos de varias semanas y el token perdió más de 7%, mientras y congelaron más de USD 3.000 millones. Binance prometió cubrir todas las pérdidas con su fondo de emergencia SAFU y reabrió el debate sobre la seguridad de custodiar criptomonedas en un exchange.

La madrugada del jueves, los sistemas de seguridad de Binance encendieron una alarma que terminó sacudiendo a todo el mercado de criptomonedas. La plataforma, fundada en 2017 por Changpeng Zhao y hoy la más grande del mundo por volumen de operaciones, detectó movimientos no autorizados en una de sus billeteras.

Horas más tarde confirmó un hackeo que, según sus propias estimaciones, ronda los USD 6.300 millones y que podría convertirse en el mayor robo cripto de la historia.

El mecanismo habría sido tan simple como letal: un atacante habría comprometido la notebook de un ingeniero y usado sus credenciales para acceder a un contenedor de servicios internos de la plataforma.

Desde ahí, según la hipótesis preliminar de la empresa, activó una función poco usada de Ethereum que convirtió una de sus billeteras en algo parecido a una aspiradora automática de fondos. En apenas cuatro minutos, esa billetera transfirió miles de millones de dólares a direcciones controladas por el atacante.

Para cualquiera que use plataformas cripto para cobrar, pagar o ahorrar, el episodio es un recordatorio incómodo: dejar los activos en un exchange equivale a confiar en que esa empresa cuide bien las llaves de la caja fuerte.

En Argentina, donde cada vez más negocios usan stablecoins como el dólar digital para cobrar exportaciones o pagar proveedores del exterior, la noticia pega distinto: esos rieles de pago dependen de la misma infraestructura que mostró la falla.

Cómo un hackeo de cuatro minutos puso en jaque al mercado de criptomonedas

La reacción del mercado fue inmediata. El bitcoin cayó a mínimos de varias semanas, por debajo de los USD 78.000, y el ether tocó su precio más bajo en dos meses. El token BNB, que se usa para pagar comisiones dentro de la propia Binance, perdió más de 7% en un día.

Para contener el daño, dos de los mayores emisores de monedas estables del mundo, Tether y Circle, congelaron en conjunto más de USD 3.000 millones vinculados al ataque. Es una defensa rápida, pero también una señal de hasta qué punto el sistema cripto depende de un puñado de empresas privadas que pueden, con un clic, inmovilizar fondos.

Binance, por su parte, insistió en que la billetera comprometida no implica que haya filtrado claves privadas de los usuarios. En un comunicado oficial, la plataforma aseguró: "los fondos de los usuarios siguen siendo seguros", y prometió reponer cada centavo perdido con su fondo de garantía, conocido como SAFU, antes de reabrir los retiros.

El golpe a Binance eclipsa, al menos en magnitud estimada, al robo que hasta ahora encabezaba el podio de los ciberataques cripto: los cerca de USD 1.500 millones que perdió el exchange Bybit en febrero de 2025.

En ese caso, como en este, el problema no fue una falla de la blockchain en sí, sino de los controles humanos y tecnológicos que rodean a la plataforma que administra las llaves.

No es la primera vez que la industria cripto enfrenta un golpe de esta magnitud, ni la primera vez que los reguladores reaccionan después del hecho: la discusión sobre cómo deben custodiarse las billeteras frías y qué reglas rigen los retiros viene de antes, igual que el debate de fondo sobre quién controla, en definitiva, el dinero digital.

Qué cambia para quienes usan criptomonedas en pagos, ahorro o inversión

Frente a este tipo de episodios, algunos analistas vienen recomendando separar la exposición al precio de un activo de la exposición al riesgo de custodia. Una opción son los fondos que replican futuros de bitcoin, como BITO o BTF, permiten seguir la cotización sin guardar criptomonedas en ningún exchange.

Esa solución no elimina todos los riesgos: el inversor pasa a depender de brokers, cámaras de compensación y, claro, del precio del bitcoin, que también puede derrumbarse. Es, en el fondo, el mismo dilema de siempre en finanzas: cada forma de resguardar un activo cambia el tipo de riesgo que se asume, no lo hace desaparecer.

El episodio también mostró un costado menos conocido del mundo cripto: algunas plataformas de préstamos descentralizados, como Aave, tuvieron que frenar nuevos depósitos en ciertos mercados para evitar que activos robados se usaran como garantía de créditos. Fue una medida preventiva, pero también una prueba de que el riesgo de un hackeo puede viajar más allá del exchange que lo sufre.

El fenómeno no es solo financiero. También alimenta la curiosidad por usos más amplios de la tecnología blockchain: desde las nuevas reglas que exigen mostrar con claridad el rendimiento del dinero guardado en billeteras virtuales hasta la tokenización de activos que la Argentina viene explorando como vía para atraer inversión.

¿Es seguro seguir usando Binance después del hackeo?

La plataforma suspendió depósitos y retiros mientras investiga, y prometió cubrir cada pérdida con su fondo de garantía SAFU antes de reabrir las operaciones. Aun así, especialistas en ciberseguridad recomiendan esperar el informe técnico final y no apurar movimientos de fondos hasta que la plataforma confirme que el problema está resuelto.

¿Cuánto dinero se recuperó del hackeo a Binance?

Binance y emisores de monedas estables como Tether y Circle lograron congelar más de USD 3.000 millones vinculados al ataque, casi la mitad del monto estimado. El resto quedó en direcciones controladas por el atacante, y su recupero, si ocurre, puede demorar meses o incluso años, según especialistas en rastreo de activos digitales.

¿Qué pueden hacer quienes usan criptomonedas para cobros o pagos internacionales?

Diversificar custodios, evitar concentrar todos los fondos en un solo exchange y considerar instrumentos regulados, como ETFs de futuros de bitcoin, son algunas de las alternativas que mencionan los analistas. Ninguna elimina el riesgo por completo, pero reparte la exposición entre distintos actores del sistema financiero.