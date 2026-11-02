El trigo argentino toma impulso: mejores rindes y una cosecha que promete desafíos

Resumen Ejecutivo La Bolsa de Comercio de Rosario elevó la proyección de producción triguera a 23,8 millones de toneladas , incorporando 2,8 millones adicionales a la oferta esperada.

elevó la proyección de producción triguera a , incorporando a la oferta esperada. El rinde promedio nacional alcanza los 21,3 quintales por hectárea , superando los 20,3 qq/ha del ciclo previo sobre una superficie apta de 6,498 millones de hectáreas .

, superando los del ciclo previo sobre una superficie apta de . La disponibilidad argentina ofrece una alternativa clave ante la persistente incertidumbre logística y los riesgos geopolíticos en la región del mar Negro .

. La cebada finalizó su implantación sobre 1,27 millones de hectáreas con un 91% de los lotes en condiciones normales a buenas.

La campaña triguera argentina comienza a transitar una etapa de mejores perspectivas productivas. A medida que avanzan las cosechadoras y empiezan a confirmarse los primeros rindes, las estimaciones de producción muestran una mejora significativa: la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elevó su proyección de 21 a 23,8 millones de toneladas, una revisión que incorpora 2,8 millones de toneladas adicionales a la oferta esperada.

El ajuste se produce cuando ya se recolectó el 6,7% de las 6,498 millones de hectáreas aptas para el cultivo. El rinde promedio nacional alcanza los 21,3 quintales por hectárea, un valor superior a los 20,3 qq/ha registrados durante el mismo momento de la campaña pasada.

Aunque todavía resta transitar buena parte de la cosecha, los primeros resultados comienzan a darle mayor sustento a las expectativas productivas. La confirmación de mejores rindes no solo modifica el balance agrícola argentino: también puede tener consecuencias sobre la dinámica comercial y los precios del cereal en los próximos meses.

“La mejora en las perspectivas productivas de Argentina aporta mayor tranquilidad al mercado, tanto a nivel local como internacional. El avance de la cosecha permite empezar a confirmar los rindes y suma volumen de oferta para los próximos meses”, señaló Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

Una cosecha con diferencias regionales y rindes dispares

El avance de las labores presenta un comportamiento heterogéneo entre las principales regiones trigueras. En el NOA ya se cosechó el 44% del área, con un rendimiento promedio de 16,2 qq/ha. En el NEA, en tanto, la recolección alcanza el 48%, con rindes de 24,4 qq/ha.

A nivel nacional, el progreso semanal fue de 5,4 puntos porcentuales. Sin embargo, el ritmo de recolección todavía se encuentra 1,7 puntos por debajo del registrado a igual fecha del año pasado.

La evolución de los resultados regionales será determinante para establecer si la mejora de las estimaciones puede sostenerse a medida que la cosecha se extienda hacia las principales zonas productoras del centro y sur del país.

En términos comerciales, el mayor volumen potencial representa una noticia relevante para la Argentina, que podría fortalecer su capacidad exportadora y ampliar la disponibilidad de trigo para abastecer tanto al mercado interno como a los compradores internacionales.

Argentina gana protagonismo ante la incertidumbre del mar Negro

La mejora de las perspectivas locales adquiere una dimensión adicional cuando se observa el escenario internacional. El mercado global del trigo continúa condicionado por las tensiones geopolíticas y las dificultades logísticas en la región del mar Negro, uno de los principales corredores de abastecimiento mundial.

En ese contexto, la disponibilidad de cereal argentino durante los próximos meses puede convertirse en una alternativa para los compradores que buscan diversificar sus fuentes de suministro.

“La oferta argentina funciona como un respaldo para los compradores internacionales, que pueden seguir de cerca las negociaciones y los riesgos logísticos en el mar Negro mientras cuentan con trigo disponible en los próximos dos o tres meses”, explicó Romano.

La situación en Europa del Este continúa mostrando señales contradictorias. En el marco de los acercamientos diplomáticos entre Rusia y Ucrania, impulsados por Estados Unidos, Turquía y otros países, Rusia autorizó el tránsito de buques graneleros desde el mar de Azov hacia el mar Negro bajo escolta militar.

Sin embargo, los riesgos para la navegación comercial permanecen vigentes. Un nuevo ataque con drones marítimos contra un buque portacontenedores en las costas de Bulgaria volvió a poner en evidencia la fragilidad de la logística regional.

Frente a estas dificultades, Rusia y Ucrania continúan buscando alternativas para sostener sus exportaciones. Rusia concretó el primer embarque de granos desde el puerto ártico de Múrmansk con destino a Marruecos, una operación que refleja los esfuerzos por diversificar las rutas comerciales.

En paralelo, la consultora Sovecon estimó las exportaciones rusas de trigo de octubre en 2,8 millones de toneladas, el mismo volumen que en septiembre, pero considerablemente inferior a los 5,1 millones de toneladas registrados en octubre del año pasado.

“La incertidumbre logística y geopolítica sigue siendo uno de los principales factores que condicionan al trigo. La posibilidad de sostener los embarques desde distintos puertos es clave para la oferta global, aunque el mercado también empieza a mirar con atención el ingreso de nuevas cosechas”, sostuvo Romano.

Australia mejora su estimación y suma volumen a la oferta mundial

Mientras la Argentina comienza a confirmar mejores resultados, Australia también aporta señales de mayor disponibilidad de trigo.

El agregado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en Canberra elevó su estimación de producción australiana a 32 millones de toneladas, por encima de los 31 millones previstos oficialmente por el organismo estadounidense.

No obstante, la cifra todavía se encuentra por debajo de los 36 millones de toneladas obtenidos durante el ciclo anterior.

El resultado refleja un impacto del fenómeno climático de El Niño menor al que se esperaba inicialmente. Con el comienzo de la recolección, los compradores internacionales empiezan a contar con información más precisa sobre el volumen que estará disponible desde uno de los principales países exportadores del hemisferio sur.

Esta mayor previsibilidad se suma al potencial incremento de la producción argentina y configura un escenario de oferta que podría moderar parte de las preocupaciones vinculadas con los problemas logísticos del mar Negro.

Estados Unidos recupera dinamismo exportador

Otra señal relevante llegó desde Estados Unidos, donde las ventas semanales de exportación de trigo alcanzaron las 850.000 toneladas.

El volumen superó las expectativas del mercado, que se ubicaban en un rango de entre 200.000 y 800.000 toneladas, y representa una mejora para las exportaciones estadounidenses, que venían mostrando un ritmo relativamente lento.

En cuanto a la próxima campaña, la siembra de trigo de invierno alcanzó el 76% del área prevista. El avance se ubicó por encima del 75% esperado por los operadores, aunque todavía un punto por debajo del promedio histórico.

La emergencia de los cultivos llegó al 53%, también por debajo de la media histórica, en este caso por un punto porcentual.

Estos indicadores serán importantes para las próximas semanas, dado que el mercado comenzará a incorporar progresivamente las perspectivas de producción del nuevo ciclo agrícola estadounidense.

Cebada: terminó la siembra y las perspectivas son favorables

El panorama agrícola también presenta indicadores positivos para la cebada argentina. La siembra finalizó sobre el 100% de las 1,27 millones de toneladas previstas, mientras que la condición de los cultivos muestra un escenario favorable.

De acuerdo con los relevamientos, el 91% de los lotes presenta condiciones normales a buenas y el 94% cuenta con una disponibilidad hídrica óptima.

Las perspectivas de rendimiento muestran diferencias según las zonas productivas bonaerenses. En el oeste provincial se estiman 35 qq/ha, mientras que en el centro de Buenos Aires las proyecciones alcanzan los 55 qq/ha. En el sudeste bonaerense, una de las principales regiones productoras, los rindes esperados llegan a los 58 qq/ha.

Con la implantación finalizada y una buena condición general de los cultivos, la cebada también comienza a configurar un escenario productivo favorable.

Sin embargo, el frente comercial presenta algunas complicaciones. La devaluación del real brasileño encarece las importaciones de trigo argentino para los compradores de ese país, incluso en un contexto de avance de la cosecha en Rio Grande do Sul.

La evolución cambiaria será, por lo tanto, otro factor a seguir para evaluar la competitividad del cereal argentino en uno de sus mercados regionales de referencia.

Más trigo disponible, pero con un mercado todavía condicionado

La revisión de la estimación de producción argentina hasta los 23,8 millones de toneladas introduce un cambio importante en las perspectivas del mercado local. Si los rindes que comienzan a observarse se consolidan durante el avance de la cosecha, el país podría disponer de un volumen exportable mayor al inicialmente previsto.

Sin embargo, una mayor producción no garantiza por sí sola mejores precios para el productor. La dinámica comercial dependerá también de la evolución de la oferta mundial, la demanda internacional, el comportamiento de los principales exportadores y los costos logísticos.

En este escenario, Argentina comienza a ganar protagonismo como proveedor de trigo en un momento en el que los compradores internacionales necesitan alternativas para reducir su exposición a los riesgos geopolíticos y comerciales.

La clave para el mercado estará en el equilibrio entre una oferta argentina que comienza a crecer y un escenario global que todavía combina incertidumbre logística, nuevas cosechas y cambios en los flujos comerciales.

Para los productores, el dato de los 23,8 millones de toneladas es una señal productiva alentadora, pero también anticipa un mercado que deberá procesar un mayor volumen de cereal disponible. La evolución de los precios dependerá, en buena medida, de cómo se acomode esa oferta frente a la demanda internacional durante los próximos meses.

La campaña triguera argentina comienza a transitar una etapa de mejores perspectivas productivas. A medida que avanzan las cosechadoras y empiezan a confirmarse los primeros rindes, las estimaciones de producción muestran una mejora significativa: la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elevó su proyección de 21 a 23,8 millones de toneladas, una revisión que incorpora 2,8 millones de toneladas adicionales a la oferta esperada.

El ajuste se produce cuando ya se recolectó el 6,7% de las 6,498 millones de hectáreas aptas para el cultivo. El rinde promedio nacional alcanza los 21,3 quintales por hectárea, un valor superior a los 20,3 qq/ha registrados durante el mismo momento de la campaña pasada.

Aunque todavía resta transitar buena parte de la cosecha, los primeros resultados comienzan a darle mayor sustento a las expectativas productivas. La confirmación de mejores rindes no solo modifica el balance agrícola argentino: también puede tener consecuencias sobre la dinámica comercial y los precios del cereal en los próximos meses.

“La mejora en las perspectivas productivas de Argentina aporta mayor tranquilidad al mercado, tanto a nivel local como internacional. El avance de la cosecha permite empezar a confirmar los rindes y suma volumen de oferta para los próximos meses”, señaló Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

Una cosecha con diferencias regionales y rindes dispares

El avance de las labores presenta un comportamiento heterogéneo entre las principales regiones trigueras. En el NOA ya se cosechó el 44% del área, con un rendimiento promedio de 16,2 qq/ha. En el NEA, en tanto, la recolección alcanza el 48%, con rindes de 24,4 qq/ha.

A nivel nacional, el progreso semanal fue de 5,4 puntos porcentuales. Sin embargo, el ritmo de recolección todavía se encuentra 1,7 puntos por debajo del registrado a igual fecha del año pasado.

La evolución de los resultados regionales será determinante para establecer si la mejora de las estimaciones puede sostenerse a medida que la cosecha se extienda hacia las principales zonas productoras del centro y sur del país.

En términos comerciales, el mayor volumen potencial representa una noticia relevante para la Argentina, que podría fortalecer su capacidad exportadora y ampliar la disponibilidad de trigo para abastecer tanto al mercado interno como a los compradores internacionales.

Argentina gana protagonismo ante la incertidumbre del mar Negro

La mejora de las perspectivas locales adquiere una dimensión adicional cuando se observa el escenario internacional. El mercado global del trigo continúa condicionado por las tensiones geopolíticas y las dificultades logísticas en la región del mar Negro, uno de los principales corredores de abastecimiento mundial.

En ese contexto, la disponibilidad de cereal argentino durante los próximos meses puede convertirse en una alternativa para los compradores que buscan diversificar sus fuentes de suministro.

“La oferta argentina funciona como un respaldo para los compradores internacionales, que pueden seguir de cerca las negociaciones y los riesgos logísticos en el mar Negro mientras cuentan con trigo disponible en los próximos dos o tres meses”, explicó Romano.

La situación en Europa del Este continúa mostrando señales contradictorias. En el marco de los acercamientos diplomáticos entre Rusia y Ucrania, impulsados por Estados Unidos, Turquía y otros países, Rusia autorizó el tránsito de buques graneleros desde el mar de Azov hacia el mar Negro bajo escolta militar.

Sin embargo, los riesgos para la navegación comercial permanecen vigentes. Un nuevo ataque con drones marítimos contra un buque portacontenedores en las costas de Bulgaria volvió a poner en evidencia la fragilidad de la logística regional.

Frente a estas dificultades, Rusia y Ucrania continúan buscando alternativas para sostener sus exportaciones. Rusia concretó el primer embarque de granos desde el puerto ártico de Múrmansk con destino a Marruecos, una operación que refleja los esfuerzos por diversificar las rutas comerciales.

En paralelo, la consultora Sovecon estimó las exportaciones rusas de trigo de octubre en 2,8 millones de toneladas, el mismo volumen que en septiembre, pero considerablemente inferior a los 5,1 millones de toneladas registrados en octubre del año pasado.

“La incertidumbre logística y geopolítica sigue siendo uno de los principales factores que condicionan al trigo. La posibilidad de sostener los embarques desde distintos puertos es clave para la oferta global, aunque el mercado también empieza a mirar con atención el ingreso de nuevas cosechas”, sostuvo Romano.

Australia mejora su estimación y suma volumen a la oferta mundial

Mientras la Argentina comienza a confirmar mejores resultados, Australia también aporta señales de mayor disponibilidad de trigo.

El agregado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en Canberra elevó su estimación de producción australiana a 32 millones de toneladas, por encima de los 31 millones previstos oficialmente por el organismo estadounidense.

No obstante, la cifra todavía se encuentra por debajo de los 36 millones de toneladas obtenidos durante el ciclo anterior.

El resultado refleja un impacto del fenómeno climático de El Niño menor al que se esperaba inicialmente. Con el comienzo de la recolección, los compradores internacionales empiezan a contar con información más precisa sobre el volumen que estará disponible desde uno de los principales países exportadores del hemisferio sur.

Esta mayor previsibilidad se suma al potencial incremento de la producción argentina y configura un escenario de oferta que podría moderar parte de las preocupaciones vinculadas con los problemas logísticos del mar Negro.

Estados Unidos recupera dinamismo exportador

Otra señal relevante llegó desde Estados Unidos, donde las ventas semanales de exportación de trigo alcanzaron las 850.000 toneladas.

El volumen superó las expectativas del mercado, que se ubicaban en un rango de entre 200.000 y 800.000 toneladas, y representa una mejora para las exportaciones estadounidenses, que venían mostrando un ritmo relativamente lento.

En cuanto a la próxima campaña, la siembra de trigo de invierno alcanzó el 76% del área prevista. El avance se ubicó por encima del 75% esperado por los operadores, aunque todavía un punto por debajo del promedio histórico.

La emergencia de los cultivos llegó al 53%, también por debajo de la media histórica, en este caso por un punto porcentual.

Estos indicadores serán importantes para las próximas semanas, dado que el mercado comenzará a incorporar progresivamente las perspectivas de producción del nuevo ciclo agrícola estadounidense.

Cebada: terminó la siembra y las perspectivas son favorables

El panorama agrícola también presenta indicadores positivos para la cebada argentina. La siembra finalizó sobre el 100% de las 1,27 millones de hectáreas previstas, mientras que la condición de los cultivos muestra un escenario favorable.

De acuerdo con los relevamientos, el 91% de los lotes presenta condiciones normales a buenas y el 94% cuenta con una disponibilidad hídrica óptima.

Las perspectivas de rendimiento muestran diferencias según las zonas productivas bonaerenses. En el oeste provincial se estiman 35 qq/ha, mientras que en el centro de Buenos Aires las proyecciones alcanzan los 55 qq/ha. En el sudeste bonaerense, una de las principales regiones productoras, los rindes esperados llegan a los 58 qq/ha.

Con la implantación finalizada y una buena condición general de los cultivos, la cebada también comienza a configurar un escenario productivo favorable.

Sin embargo, el frente comercial presenta algunas complicaciones. La devaluación del real brasileño encarece las importaciones de trigo argentino para los compradores de ese país, incluso en un contexto de avance de la cosecha en Rio Grande do Sul.

La evolución cambiaria será, por lo tanto, otro factor a seguir para evaluar la competitividad del cereal argentino en uno de sus mercados regionales de referencia.

Más trigo disponible, pero con un mercado todavía condicionado

La revisión de la estimación de producción argentina hasta los 23,8 millones de toneladas introduce un cambio importante en las perspectivas del mercado local. Si los rindes que comienzan a observarse se consolidan durante el avance de la cosecha, el país podría disponer de un volumen exportable mayor al inicialmente previsto.

Sin embargo, una mayor producción no garantiza por sí sola mejores precios para el productor. La dinámica comercial dependerá también de la evolución de la oferta mundial, la demanda internacional, el comportamiento de los principales exportadores y los costos logísticos.

En este escenario, Argentina comienza a ganar protagonismo como proveedor de trigo en un momento en el que los compradores internacionales necesitan alternativas para reducir su exposición a los riesgos geopolíticos y comerciales.

La clave para el mercado estará en el equilibrio entre una oferta argentina que comienza a crecer y un escenario global que todavía combina incertidumbre logística, nuevas cosechas y cambios en los flujos comerciales.

Para los productores, el dato de los 23,8 millones de toneladas es una señal productiva alentadora, pero también anticipa un mercado que deberá procesar un mayor volumen de cereal disponible. La evolución de los precios dependerá, en buena medida, de cómo se acomode esa oferta frente a la demanda internacional durante los próximos meses.