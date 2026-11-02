Claves del día: Wall Street pone precio al miedo y Caputo busca crédito, rutas y compras

La Argentina empieza noviembre mirando dos pantallas: la de los bonos y la del carrito de compras. En una se negocia cuánto cuesta prestarle al país. En la otra, hasta dónde llega el bolsillo. Entre ambas aparece el mismo problema: conseguir financiamiento a un precio que permita invertir, producir o comprar.

La semana reúne cuatro pruebas. El mercado recalcula el riesgo argentino; Estados Unidos vota este martes; el Cyber Monday busca transformar descuentos en ventas; y el Gobierno prepara cambios para ampliar el crédito y financiar obras viales.

Riesgo país: los escenarios que inquietan al dólar

El indicador terminó la semana cerca de los 800 puntos básicos. Hay analistas que contemplan que llegue a 1.000 hacia diciembre si persiste el escenario externo adverso, y a 1.200 en 2027 bajo mayor tensión política. Son hipótesis condicionadas, no un destino asegurado.

Otros plantean una base menos extrema: entre 700 y 850 puntos hasta fin de año. Para 2027 contempla desde 450–550 en un escenario favorable hasta 900–1.000 bajo estrés.

El contraste está en el dólar relativamente estable. GMA advierte que esa calma convive con deterioro de los bonos y apreciación frente a Brasil: calcula una caída semanal de 7,2% del tipo de cambio real bilateral. Su lectura es que la divergencia podría desembocar en menores primas de riesgo o mayores presiones cambiarias.

Estados Unidos vota y la Argentina hace cuentas

Este martes se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado estadounidense. Hay cuatro canales de impacto sobre la Argentina: guerra, tasas, comercio y apoyo político.

La tensión con Irán sostiene precios energéticos favorables para los exportadores, pero también presiones inflacionarias y financieras. El superávit energético argentino fue de US$9.427 millones entre enero y septiembre.

El análisis del CEPA plantea que una mayoría demócrata podría limitar algunas iniciativas fiscales de Trump, aunque una mayor aversión global al riesgo perjudicaría igualmente a los bonos argentinos. Orlando Ferreres considera que una derrota republicana podría sumar presión al riesgo país.

En comercio, persisten barreras sobre acero y aluminio. Un Congreso opositor tampoco las eliminaría automáticamente. Además, podría aumentar el escrutinio sobre el acuerdo bilateral y el costo político de nuevas ayudas financieras a Milei.

Rutas: nuevas obras, nuevos cargos y contratos por definir

Como adelantamos la semana pasada porque así lo dejaron trascender durante la ronda de negocios RIGI, el Gobierno avanza con licitaciones en diferentes intervenciones: duplicación de calzadas, carriles de sobrepaso y conservación. Para algunas obras sobre corredores concesionados se estudia un peaje adicional.

Una modalidad evaluada vincula la duración de la concesión con la recuperación de ingresos pactados. Si intervienen dos operadores, los pliegos deberán distribuir tareas y riesgos. También se prevén contratos de mantenimiento sin peaje, pagados por el Tesoro.

Crédito con cosechas, máquinas y mercadería

El mismo paquete en preparación incluye cambios a la Ley de Mercado de Capitales, un Registro Único de Garantías, prendas privadas y pagarés respaldados por bienes. Busca ampliar los activos utilizables como garantía.

También se estudia flexibilizar planes de ahorro automotor, con objeciones de las terminales sobre la protección del suscriptor. Son propuestas pendientes: no implican crédito inmediato ni una baja automática de tasas.

Cyber Monday: del descuento anunciado a la venta efectiva

El Cyber Monday comienza este lunes y se extiende hasta el miércoles 4. La edición reúne a casi 800 empresas, con una participación pyme del 47%, de acuerdo con información de CACE.