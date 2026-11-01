Asociarse o quedar afuera: el RIGI minero de US$27.600 millones y las pulseadas por trenes, semillas e IA

Vinieron los grandes jugadores. Hablaron claro. Y dejaron una tarea para los empresarios que fueron a buscar negocios a La Fluvial: conseguir socios. Las mineras necesitan proveedores, pero incluso cuando dividen las licitaciones para facilitar el ingreso de empresas más chicas, los volúmenes siguen siendo enormes.

José Luis Morea, CEO de Vicuña Corp, lo explicó con un antecedente: cinco de sus seis licitaciones surgieron de una ronda de negocios en San Juan y las ganaron uniones transitorias de empresas armadas para abastecer al proyecto. Para varias metalúrgicas de la región, el próximo contrato puede depender de sentarse con alguien con quien hasta ahora sólo competían.

La cifra que ordenó las conversaciones: US$27.600 millones en inversiones anunciadas bajo el RIGI sólo en minería, u$s 76.000 millones si se suman todos los proyectos. Incluye distintos sectores y etapas de desarrollo; no son órdenes de compra disponibles. Pero explica la convocatoria de más de 4.500 empresarios, ejecutivos y funcionarios de 12 provincias.

Hubo metalúrgicas, fabricantes de calzado, textiles y empresas tecnológicas que fueron a mostrar qué podían ofrecer. También una advertencia repetida: habrá que mejorar los estándares de seguridad. Tener capacidad para fabricar no alcanza para quedar habilitado como proveedor. Por eso hay que administrar las expectativas, porque el camino es largo y no es para todos.

Lo llamativo fue la escasa presencia de la construcción, uno de los sectores más castigados junto con el comercio y la metalurgia. Referentes de al menos tres proyectos mineros me señalaron espacios que podrían ocupar constructoras con servicios y trabajos específicos.

Otros se movieron rápido. Stellantis, que venía evaluando cómo operar por el puerto local, aprovechó el encuentro para hablar con la provincia: quiere traer un chasis RAM destinado al sector minero.

Y hay que medir los tiempos. Vicuña lleva invertidos más de US$1.000 millones este año y tiene unas 2.000 personas trabajando, y son sólo los preparativos. Para la etapa de mayor actividad proyecta entre 15.000 y 19.000 trabajadores. Las decisiones de peso llegan en 2027. Alrededor habrá que construir, transportar, alojar, alimentar y capacitar, y en algunas zonas cuesta encontrar gente con la formación necesaria. Quien ya tiene equipos preparados parte con ventaja.

Rosario también compite por traer los negocios

La ronda dejó otro resultado que se comentó bastante menos que las inversiones. La experiencia del Santa Fe Business Forum le dio a la provincia una plataforma para cruzar compradores con proveedores y quedarse con un encuentro por el que también competía Córdoba. Entre empresarios de otras provincias se escuchaba cierta envidia sana por la intensidad con que Santa Fe genera contactos. Puccini encontró ahí un lugar para su gestión: un Estado que facilita negocios entre privados.

Algo de eso se fue contagiando al empresariado local. La Segunda trajo un congreso iberoamericano de riesgos del trabajo. Un grupo de constructores anunció Casa FOA para el año próximo. La Reina organiza un recital masivo en el Monumento. Se pueden citar varios ejemplos más. Y el Presupuesto 2027 de la Provincia habilita, en su artículo 69, una entidad para “producir, captar, cofinanciar y retener” eventos: es la herramienta pensada para el legado de los Juegos Suramericanos, con un alcance más amplio. Faltan nombre, sede, conducción y fondos. Necesita a la Legislatura. Y eso traerá seguro debate.

Al cierre de la ronda apareció un reclamo con destinatario: “Sólo falta que los hoteleros se sumen y hagan algo, que traigan la cumbre de hoteleros o se sumen a estas movidas más activamente”, apuntó un empresario mientras era escuchado por encumbrados funcionarios. Los hoteleros consultados responden que los costos los ahorcan y reconocen que con “todas las movidas que están habiendo deberíamos estar más presentes”. Pero no todos: a fines de noviembre abre un establecimiento nuevo y otro par de gerentes sí se los vio buscando negocios con perfil bajo. La ubicación de Rosario ayuda. La conectividad todavía le queda debiendo.

Hay carga, faltan rieles

Ese problema se repite a otra escala con las exportaciones. En la Trade & Investment Conference de AmCham, el miércoles, se habló de un comercio exterior entre 25% y 40% mayor en cinco años. Habrá que moverlo.

Marcelo Vaccari, de Vaclog, recordó los noventa, cuando se proyectaban 100 millones de toneladas de granos y faltaba gasoil: si alcanzaba para mover 70, ése era el límite. Ester Litovsky, de Benito Roggio Transporte, puso el desequilibrio actual en números: más del 90% de la carga viaja por carretera y entre el 4% y el 5% por tren. Ve oportunidades en las líneas C14 y C15 y en la salida del cobre sanjuanino hacia el Atlántico.

Para Rosario, la cuenta incluye rutas, accesos portuarios, ferrocarriles e Hidrovía. Y los costos que se acumulan cada vez que la carga cambia de manos. “La logística nunca es una foto, es una película”, resumió Vaccari.

En medio de esto se conoció que el campo santafesino tiene su capítulo en el Presupuesto: el Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina (FIAS) se alimentaría con el Inmobiliario Rural que le queda a la Provincia después de la coparticipación municipal. Lo administraría Desarrollo Productivo, con un consejo consultivo de las entidades del agro. No lista obras ni fija montos. Para el productor, la pregunta es cuánto de lo que paga vuelve en infraestructura.

Después está la plata. Victoria Yarza, Head de Ventas Trade de Santander, habló de prefinanciación de exportaciones en dólares al 3,5% anual y de coberturas cambiarias a 180 días. Matías Bensousan, de Cocos Capital, contó que las ON Pyme se duplicaron en el primer semestre y que el volumen pyme del MAV creció 40% real. Y dejó en claro, ante mi consulta, que la región de Rosario importa y mucho: “Voy cada vez más seguido”. ¿Habrá un desembarco más importante del flamante banco en la ciudad?

El mercado canaliza unos US$25.000 millones anuales hacia las empresas, pero apenas el 5% planifica bien sus finanzas, insistió Fernando Luciani, CEO del MAV. “No hay que esperar a que llegue la urgencia”, advirtió Bensousan. Menos cuando un contrato exige comprar materiales y pagar sueldos mucho antes de cobrar.

Los satélites no pagan por los postes

La infraestructura digital tuvo su propia discusión en las jornadas de ATVC y CAPPSA, en el Alvear Icon, con Roberto Nobile (Telecom/Personal), Julio Carlos Porras Zadik (Claro) y Marcelo Benítez (Millicom).

Porras Zadik llevó el debate sobre Starlink a una cuenta terrenal. Las redes terrestres necesitan postes, cables, permisos y derechos de paso. “No pagan tasas municipales”, dijo de los satélites, que tampoco enfrentan los mismos trámites de obra y, agregó, “no le roban el cobre” frente a una audiencia que asintió. Ve espacio para complementarse, pero pide precios del espectro y obligaciones comparables. Mientras un operador negocia permisos municipio por municipio, otro llega desde el cielo.

Benítez cuestionó que los gobiernos vean el espectro como una caja recaudatoria y puso de ejemplo a Brasil. Nobile fue al negocio: el tráfico y la inversión crecen -y a buen ritmo-, los ingresos no, y reclamó que los grandes generadores de tráfico ayuden a pagar las redes.

La IA todavía rinde menos de lo que promete

El informe de Raúl Katz, de la Universidad de San Andrés, le puso números a otra incomodidad. Argentina tiene profesionales y empresas tecnológicas, pero aparece sexta entre 19 economías latinoamericanas sobre IA. La adopción empresarial se estima en 11,2%, por debajo de Uruguay, Chile y Brasil, y el gasto equivale al 0,12% del PBI, frente al 0,22% regional.

En las pymes entrevistadas, apenas un tercio integró la tecnología a sus procesos. Lo que frena está cerca del escritorio del dueño: falta de tiempo, dificultades para conducir el cambio y resistencia interna. Acelerar la adopción podría aportar unos US$5.006 millones adicionales en 2030. Es una proyección, pero da una medida del negocio que se está dejando pasar.

Rosario aparece del lado de los proveedores: el informe menciona a RWS, grupo británico con sede local en traducción, contenidos y soluciones de IA. Y hay clientes cerca: fábricas, agroindustrias, logística. En empleo, no registraron despidos atribuibles a la tecnología, sí empresas que atendieron más demanda sin contratar. Entre las propuestas, grandes compañías que ayuden a sus proveedores a incorporarla. Algo que las mineras podrían empezar a pedir junto con las certificaciones.

Washington pide patentes; el campo hace cuentas

Volviendo a AmCham, Alejandro Díaz proyectó que el agro pasaría de alrededor del 62% al 38% de las exportaciones hacia 2035: crecería, pero la minería multiplicaría sus ventas por cinco y el gas y el petróleo por 5,6. Joel Reynoso, de la embajada de Estados Unidos, recordó que el acuerdo ARTI está firmado pero todavía no entró en vigor, y dejó claro qué espera Washington: la aprobación del PCT, otra vez pendiente en el Senado. Habló también de financiamiento, con apoyos por hasta US$7.000 millones para infraestructura estratégica.

En el agro, la pelea pasa también por UPOV 91, que protege nuevas variedades vegetales. Las compañías conversan con las entidades rurales, pero quienes siguen las negociaciones ven difícil un avance inmediato. Una vocera de la industria semillera me lo planteó en off: “No hay un camino a medias” entre la legislación vigente y las exigencias internacionales. Destacó que ampliaron las excepciones para pequeños productores y que Sembrá Evolución ya reúne 38.000 contratos voluntarios.

Del otro lado, el productor ve un costo que puede calcular y un beneficio que debe comprobar, con retenciones y desconfianza en la estabilidad de las reglas. La Asociación de Semilleros (ASA) volvió a reclamar esta semana cambios. Argentina tiene cuatro innovaciones acumulativas menos que Brasil o Paraguay, insistieron. Las empresas hablan de productividad; buena parte del campo escucha regalías.

En un año electoral, los legisladores de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires tendrán poco entusiasmo por discutir algo que todavía para productores y los propios diputados y senadores interpreten por el momento como otro cargo.

A fines de noviembre se prepara otra ronda en Washington. Pablo Quirno y Pablo Lavigne buscan renovar en 2027 el cupo ampliado de carne y revisar los aranceles al acero y al aluminio. Un avance sería bien recibido por Techint y Aluar, aunque por ahora la administración Trump no muestra disposición a ceder.

Antes habrá una conversación más cercana. Caputo está anunciado para la apertura de la conferencia anual de la UIA del 3 de noviembre. ¿Podría haber algún anuncio o en los próximos días novedades con nuevas líneas de créditos para bienes durables?. Pullaro participará del panel sobre energía, minería y cadenas de valor. La ronda de Rosario dejó un terreno para ese acercamiento: industriales que necesitan ventas y un Gobierno que busca mostrar proveedores locales detrás de las grandes inversiones. En la UIA, junto con las oportunidades del RIGI, Caputo se encontrará con el otro pedido que circuló en La Fluvial: bajar los costos para poder cotizar.

