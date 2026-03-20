Indear, ciencia y talento: por qué Rosario sigue teniendo un activo biotecnológico difícil de replicar

No todo colapso es visible. A veces, la crisis no se expresa en un edificio vacío, sino en uno que sigue en pie, con luces encendidas, pero sin el pulso que alguna vez lo convirtió en símbolo.

Indear —el Instituto de Agrobiotecnología de Rosario— hoy se parece más a esa segunda imagen.

El edificio sigue funcionando. No está abandonado. Tampoco está plenamente activo. Según fuentes de Biox, atraviesa un proceso lento de reactivación, una definición que, en sí misma, condensa el momento: ni cierre definitivo ni relanzamiento. Un estado intermedio.

En sus laboratorios todavía hay actividad. Persisten capacidades que no pueden desactivarse sin más, como áreas de transformación genética o ensayos biotecnológicos. Pero la escala es otra. Muy lejos de la etapa en la que INDEAR era presentado como el corazón científico de un proyecto que buscaba posicionar a la Argentina en la frontera global de la agrobiotecnología.

Un edificio que no es el verdadero activo

Hay un dato que ordena buena parte de la discusión: el edificio de Indear no es propiedad de la empresa. Pertenece al Conicet y fue cedido en comodato por 30 años como parte de un esquema de articulación público-privada. La construcción, en cambio, fue realizada por la propia Indear.

Ese origen no es un detalle técnico. Es la expresión material de un modelo.

Pero incluso ese edificio —moderno, equipado, simbólico— no es el activo más importante.

Una fuente gubermental que sigue al Polo Biotecnológico desde sus inicios lo resume con crudeza:

“La principal inversión estatal tiene que ver con el principal activo de estas empresas, que es el recurso humano. No es menor, porque después eso se traduce en patentes o activos monetizables. Pero el activo central es la capacidad humana”.

En otras palabras: en biotecnología, el valor no está en las paredes ni siquiera en los equipos, sino en las personas y en los proyectos que son capaces de generar.

El corazón de un ecosistema

Desde sus inicios en los años 2000, Indear funcionó como el brazo científico de Bioceres. Su consolidación —con la inauguración del edificio en 2010— marcó un hito en la construcción de un polo biotecnológico en Rosario.

Pero no fue un hecho aislado.

Rosario ya tenía una base académica sólida. La Universidad Nacional de Rosario (UNR) fue pionera: creó la primera licenciatura en Biotecnología del país. A eso se sumó una red de institutos de investigación con un rasgo distintivo del sistema argentino: la doble dependencia.

Los investigadores no pertenecen exclusivamente a una institución. Son, en muchos casos, parte del Conicet y de la universidad al mismo tiempo. Sus salarios, de hecho, se sostienen en ese esquema mixto.

Ese detalle, que suele quedar fuera de la discusión pública, es clave para entender cómo se construyó el sistema: no como compartimentos estancos, sino como una red integrada de formación, investigación y transferencia.

Indar vino a insertarse en ese entramado, no a reemplazarlo.

Mucho más que una empresa

Reducir el fenómeno a Bioceres o a Indear es simplificar demasiado.

En Rosario y su región existe un conjunto de empresas biotecnológicas —de distintos tamaños y grados de desarrollo— que se vinculan con el sistema científico local, aunque no todas hayan pasado por Indear.

Algunas nacieron como startups. Otras como spin-offs académicos. Otras, directamente, como iniciativas privadas que encontraron en Rosario un ecosistema fértil.

También se consolidó una práctica cada vez más frecuente: el Corporate Venture Capital. Empresas más grandes invierten en emprendimientos más pequeños, financiando innovación y capturando desarrollo tecnológico. Casos como Terragene con UOVO son parte de esa lógica.

Ese entramado muestra que la capacidad de Rosario excede a un edificio o a una empresa puntual. Y, aun en un contexto más restrictivo, sigue expresándose en un entramado empresarial concreto: firmas como Wiener Lab, Terragene y Keclon —entre otras— forman parte de una base biotecnológica activa en la ciudad y su área de influencia.

Ese universo no es homogéneo. Incluye compañías con escala industrial, otras orientadas a nichos tecnológicos específicos y un conjunto de emprendimientos en etapas más tempranas. Algunas con inserción exportadora, otras vinculadas al mercado local. Pero todas apoyadas, en mayor o menor medida, en el mismo sustrato: el sistema científico y la formación de talento que caracteriza a Rosario.

Qué es hoy Biox

Para entender el presente de Indear, hay que mirar a Biox.

Bioceres Crop Solutions —Biox— es hoy el núcleo operativo del grupo. La empresa que cotiza en Nasdaq y que concentra los negocios vinculados a insumos agrícolas: semillas, biológicos, fertilizantes y desarrollos tecnológicos como HB4.

A diferencia de Bioceres S.A., que atraviesa un proceso de quiebra, Biox sigue operando. Tiene presencia internacional, líneas de negocio activas y generación de ingresos.

En términos concretos: Biox no es una estructura residual. Es una compañía en funcionamiento, aunque condicionada por la crisis financiera y la reconfiguración accionaria.

Lo que colapsa es una estructura societaria. Lo que persiste es el negocio.

Y, sobre todo, el conocimiento.

La crisis que expuso el modelo

El deterioro no fue abrupto. Se construyó en capas. Caída del precio de la acción, endeudamiento creciente, default de pagarés en 2025 y una reestructuración que modificó el control del grupo.

La quiebra de Bioceres S.A. es el resultado visible.

Pero no agota la historia.

Porque detrás del expediente judicial aparece algo más difícil de medir: el impacto sobre un ecosistema donde el principal capital no se liquida fácilmente.

El conocimiento no entra en un balance.

Subsidios, Estado y formación de talento

La discusión sobre los subsidios es inevitable. Los aportes públicos existieron y fueron importantes, especialmente en etapas iniciales.

Pero, según coinciden actores del sector, el punto central no es el monto.

Es el destino.

Gran parte de esa inversión no fue a activos tradicionales, sino a construir capacidades: formación de investigadores, financiamiento de proyectos, desarrollo de equipos de trabajo.

En biotecnología, eso es lo que luego deriva en patentes, desarrollos y empresas.

Pero el punto de partida es otro: el capital humano.

Entre el ajuste y la continuidad

Hoy, el panorama es más austero. Menos recursos, menos personal, menor impulso. El contexto global cambió. El financiamiento es más selectivo. La Argentina, más restrictiva.

En ese escenario, Biox continúa operando. Indear resiste. Y el ecosistema, aunque tensionado, sigue existiendo. Porque las capacidades —una vez formadas— no desaparecen automáticamente. Y empresarios de la región que apostaron e invirtieron en algunos de esos proyectos -incluso habiendo en algún caso perdido plata- creen que existen chances de que volverían a invertir si entienden que la idea o el proyecto es viable. “Hoy lo vería con más detenimiento, pero si es negocio obvio que invierto, lo acabo de hacer en el fondo de Sancor”, apuntó un importante empresario rosarino, que entró con capital a Sancor Seguros Ventures, el fondo de capital de riesgo corporativo del Grupo Sancor Seguros.

Lo que está en juego

Para muchos científicos, empresarios y referentes del sector, el error sería leer este momento como un cierre.

La interpretación que gana terreno es otra: lo que existe hoy es el piso de un modelo.

Un piso más bajo, más frágil, más condicionado. Pero todavía hay un piso.

Y ese piso tiene un componente difícil de replicar: décadas de formación de recursos humanos, articulación público-privada y acumulación de conocimiento.

Desarmarlo es rápido.

Reconstruirlo, no.

El activo invisible

Indear no es sólo un edificio. Es una síntesis. Pero Rosario no es sólo Indear.

Es un ecosistema donde universidades, Conicet, empresas y emprendedores construyeron algo que no figura en los balances: una masa crítica de talento.

Ese es el verdadero activo.

Hoy, ese activo sigue ahí. Más disperso, más tensionado, con menos recursos. Pero activo.

Por eso, la discusión ya no es sólo qué pasa con una empresa o con un edificio.

Es qué hacer con esa capacidad.

Porque si algo muestra la historia reciente es que Rosario ya demostró que puede producir biotecnología.

La pregunta es si va a sostener —o dejar diluir— el capital humano que lo hizo posible.

Y eso, coinciden quienes conocen el sector, no se decide en una planilla de Excel.