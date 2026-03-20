Para dejar de importar inflación, Paraguay da un histórico salto bioenergético que interpela a la industria local

Resumen Ejecutivo Decisión Estratégica: Ante la suba descontrolada de los precios del gasoil importado, el Congreso de Paraguay autorizó elevar el corte obligatorio de biodiésel hasta el 20% (B20).

Ante la suba descontrolada de los precios del gasoil importado, el Congreso de Paraguay autorizó hasta el 20% (B20). Impacto Macroeconómico: La legislación busca sustituir importaciones de combustibles fósiles, permitiendo un ahorro proyectado de cientos de millones de dólares y fortaleciendo las reservas del país vecino.

La legislación busca sustituir importaciones de combustibles fósiles, permitiendo un ahorro proyectado de cientos de millones de dólares y fortaleciendo las reservas del país vecino. Agregado de Valor: La medida dinamiza la industria aceitera local, reduciendo drásticamente la capacidad ociosa de las plantas procesadoras al transformar aceite de soja en energía en origen.

La medida dinamiza la industria aceitera local, reduciendo drásticamente la capacidad ociosa de las plantas procesadoras al transformar aceite de soja en energía en origen. Soberanía Energética: Al establecer un marco de previsibilidad jurídica y flexibilidad en la mezcla, el modelo paraguayo se posiciona como un caso de estudio ineludible para el polo agroindustrial de nuestra región.

La volatilidad de los mercados energéticos globales impone desafíos cada vez más agudos para las economías emergentes, donde el costo de la logística define la competitividad de las exportaciones y los márgenes de rentabilidad del sector privado. En este escenario de incertidumbre, y ante una suba descontrolada de los precios internacionales del gasoil, el Congreso de Paraguay ha dado un paso legislativo decisivo que reconfigura el mapa energético regional: la autorización para elevar el corte obligatorio de biodiésel hasta un 20%. Esta medida, que responde a una urgencia de la balanza comercial, trasciende la coyuntura para instalarse como una política de Estado orientada a la protección de los resortes productivos.

La dependencia crónica de la importación de combustibles derivados del petróleo representa una sangría silenciosa para las reservas de cualquier autoridad monetaria en naciones con perfil agroexportador. Cuando el precio del barril escala, o cuando las cadenas de refinación globales se tensionan por conflictos geopolíticos, los países que carecen de autoabastecimiento de hidrocarburos importan inflación directa hacia sus propios surtidores. Frente a esta vulnerabilidad estructural profunda, el concepto de soberanía energética abandona el terreno de los eslóganes para convertirse en un imperativo de supervivencia en la hoja de balance del comercio exterior.

El modelo adoptado por el legislativo paraguayo desnuda una paradoja histórica que afecta a gran parte de nuestra geografía sudamericana: el absurdo de ser potencias mundiales en la producción de biomasa y, simultáneamente, vivir como rehenes de la importación de energía fósil extranjera. Exportar el aceite de soja sin procesar para luego importar diésel refinado a precio premium configura una asimetría insostenible para el desarrollo. Al habilitar el mandato B20, el país vecino toma la decisión corporativa de retener el valor agregado dentro de sus fronteras, transformando un commodity de exportación en la fuerza motriz interna de su propia economía.

Para dimensionar el impacto real de esta transición en la macroeconomía, resulta sumamente útil aplicar una analogía directa desde la gestión empresarial. La matriz energética de un país funciona exactamente igual que una compañía manufacturera que, poseyendo toneladas de materia prima y tecnología subutilizada en su propia planta, decide dejar de tercerizar un insumo crítico que le venden a precios exorbitantes para comenzar a fabricarlo internamente. No se trata simplemente de realizar un cambio administrativo de proveedor; es una integración vertical profunda que blinda los costos operativos contra los shocks externos e incrementa el flujo de caja.

"Los biocombustibles modernos son el pilar ignorado de la transición energética; no solo descarbonizan el transporte pesado, sino que blindan a las economías contra la extrema volatilidad de los mercados petroleros" advierte Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía.

El diseño específico de la nueva normativa es particularmente inteligente desde el punto de vista regulatorio y de negocios. Al establecer un esquema de bandas flexibles que permite a las autoridades ajustar la mezcla obligatoria entre un piso del 5% y un techo del 20% según las necesidades del mercado, se le otorga a los inversores la previsibilidad jurídica indispensable para hundir capital de riesgo. La industria de la molienda requiere reglas de juego inalterables a largo plazo para amortizar de manera eficiente el desarrollo de nuevas líneas de transesterificación y la ampliación de sus tanques de acopio.

Como advierte Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía: "Los biocombustibles modernos son el pilar ignorado de la transición energética; no solo descarbonizan el transporte pesado, sino que blindan a las economías contra la extrema volatilidad de los mercados petroleros". Esta lectura internacional confirma que el vector ambiental, si bien resulta innegociable para cumplir con los estándares de emisión exigidos por los mercados europeos, opera como un beneficio secundario frente al formidable blindaje económico que proporciona la sustitución efectiva de importaciones logísticas.

Para el ecosistema de negocios de nuestra región, que alberga uno de los polos de molienda y procesamiento de oleaginosas más eficientes, integrados y concentrados del mundo entero, el movimiento estratégico de Paraguay actúa como un espejo implacable. Observar detenidamente cómo una economía de menor escala relativa logra capitalizar su agroindustria para resolver de raíz sus cuellos de botella energéticos, pone en máxima evidencia el enorme costo de oportunidad que enfrentan aquellos complejos industriales que se ven obligados a operar bajo mandatos de corte conservadores, intermitentes o directamente estancados.

Uno de los dramas más onerosos y silenciosos de la agroindustria moderna es la capacidad ociosa. Mantener infraestructuras fabriles de primer nivel operando a la mitad de su potencial real es un destructor de rentabilidad neto. La ampliación decidida de la demanda interna de biodiésel actúa como un shock de estímulo comercial instantáneo. Al absorber los volúmenes excedentes de aceite que de otro modo presionarían a la baja los precios en Chicago, se logran licuar los costos fijos de las fábricas, se dinamizan los puertos fluviales y se reactiva con fuerza la cadena de valor del transporte interurbano.

Históricamente, los saltos cualitativos en los niveles de mezcla han chocado contra la resistencia técnica esgrimida por los fabricantes de motores. Sin embargo, la evidencia empírica acumulada a nivel internacional y los exhaustivos ensayos recientes realizados en maquinaria agrícola de alta potencia en nuestra propia geografía, demuestran sin lugar a dudas que los cortes al 20% no solo son mecánicamente seguros, sino que mejoran sustancialmente la lubricidad del sistema de inyección de los motores pesados. El verdadero freno al desarrollo biocombustible nunca fue un obstáculo tecnológico, sino una cuestión de diseño de incentivos comerciales.

En este nuevo escenario global, la matriz competitiva entera de un país se redefine desde sus bases logísticas. Retomando la máxima de Michael Porter, célebre economista y estratega de negocios: "La ventaja competitiva de una nación no se hereda, se crea a partir de industrias altamente localizadas y estrategias audaces". Paraguay se encuentra aplicando este principio al pie de la letra, apalancando el peso de su sector primario para gestar una industria derivada robusta que lo defienda de la voracidad de los fletes marítimos internacionales y los imprevistos de la geopolítica.

El efecto multiplicador de decisiones de esta envergadura permea invariablemente por todos los estratos de la actividad económica local. El beneficio no queda encapsulado en las grandes corporaciones agroexportadoras. El contratista rural que enciende su tractor, la pyme metalmecánica que diseña válvulas para las refinerías biológicas y el transportista que moviliza los subproductos, todos experimentan una retención del excedente económico que antes se fugaba irremediablemente hacia los países productores de petróleo crudo.

La silenciosa carrera global por el liderazgo y la eficiencia bioenergética ha dejado de ser un simple panel de debate académico para transformarse en un compendio de acciones corporativas y ejecutivas de extrema urgencia. Mientras las cadenas de suministro de combustibles fósiles continúan mostrando signos innegables de agotamiento y fragilidad estructural, la capacidad industrial instalada para convertir rápidamente las cosechas de los campos en energía líquida se consolida como el activo estratégico definitivo de la década para las repúblicas agroindustriales del Cono Sur.