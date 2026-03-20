Sonamos, llegó el Picudo Negro a Santa Fe: confirman su presencia en lotes de soja

El picudo negro de la vaina de la soja (Rhyssomatus subtilis) es una plaga que, en los últimos años, mostró un avance sostenido en distintas regiones productivas del norte argentino. A mediados de 2025, se detectó su presencia en lotes de soja en Córdoba. Más tarde, en enero, y a partir de consultas de asesores de la región, Analía Rausch y Facundo Colombo —ambos extensionistas del INTA— constataron la presencia del insecto en lotes ubicados en zonas cercanas a la localidad de Selva, Santiago del Estero. Ampliando el área de monitoreo, registraron por primera vez la presencia del picudo en lotes de soja en la localidad de Ceres (noroeste de Santa Fe).

De acuerdo con Eduardo Trumper —coordinador nacional del Programa de Protección Vegetal del INTA—, si bien estas nuevas detecciones del picudo negro de la soja no constituyen una situación de alarma, es necesario estar atentos.

En efecto, los registros en Córdoba, en el sudeste de Santiago del Estero y en el noroeste de Santa Fe merecen la atención del INTA y del sector privado para incorporar esta problemática en la agenda de monitoreo. Es que, según explicó Trumper, “estos hallazgos sugieren la expansión del área de distribución de esta importante plaga”.

En esta línea, Trumper no dudó en subrayar la importancia de conformar una red de colaboración y articulación tanto entre referentes del INTA como con actores del medio, al tiempo que se deben reforzar las acciones de capacitación y monitoreo en la región. Este trabajo ya fue iniciado por los especialistas del INTA Ceres y del INTA Rafaela y se continuará fortaleciendo.

“La generación y sistematización de información permitirá comprender con mayor precisión la dinámica poblacional de la especie y contribuir al desarrollo de estrategias de manejo integrado”

Asimismo, la Agencia de Extensión Rural INTA Ceres organizó una jornada de capacitación técnica sobre manejo del picudo negro de la vaina de la soja, con participación de numerosos profesionales de la región. Guillermina Socías —especialista del INTA Salta— disertó sobre la biología, daños y estrategias de manejo, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas para la detección temprana y el monitoreo de la plaga en la región.

Por su parte, Federico Massoni —entomólogo del INTA Rafaela, Santa Fe— consideró fundamental intensificar los monitoreos en el cultivo de soja en la provincia. Además, recomendó trabajar en una detección temprana de la plaga, aplicar criterios de manejo integrado y fortalecer los canales de comunicación entre instituciones técnicas, asesores y productores.