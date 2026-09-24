Coninagro celebró 70 años: el cooperativismo como refugio frente a la presión fiscal y los altos costos del agro

Resumen Ejecutivo Coninagro celebró su 70° aniversario ratificando el valor estratégico del cooperativismo frente a la presión impositiva, la falta de infraestructura vial y los elevados costos operativos.

celebró su 70° aniversario ratificando el valor estratégico del cooperativismo frente a la presión impositiva, la falta de infraestructura vial y los elevados costos operativos. La entidad representa a diez federaciones e integra a más de 120.000 productores , concentrando cerca del 20,5% de la cosecha agrícola nacional .

, concentrando cerca del . Ante la incertidumbre climática y financiera, la economía asociativa se consolida como una herramienta fundamental para brindar competitividad y sostenibilidad al negocio agroindustrial.

al negocio agroindustrial. El agregado de valor en origen y la incorporación de jóvenes resultan pilares centrales para asegurar el arraigo rural y defender los márgenes rentables.

El escenario actual para los agronegocios exige precisión quirúrgica en cada toma de decisiones. En medio de un contexto macroeconómico desafiante, caracterizado por elevados costos en dólares, presión impositiva sobre los márgenes y una infraestructura vial deficiente, el tejido productivo busca resguardar su rentabilidad mediante alianzas estratégicas.

En este entorno complejo, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) celebró su 70° aniversario en la sede de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El encuentro sirvió para poner en valor la vigencia del modelo asociativo como un escudo protector frente a las adversidades operativas del sector agroindustrial.

El actual presidente de la entidad, el dirigente santafesino Lucas Magnano, destacó el rol crucial del movimiento cooperativo ante la coyuntura del negocio agrícola. Durante su discurso, la dirigencia expuso sin rodeos las complejas variables que condicionan la competitividad de las economías regionales y los cultivos extensivos.

"El campo argentino enfrenta desafíos importantes: costos elevados, dificultades de financiamiento, presión impositiva e infraestructura insuficiente", afirmó Lucas Magnano

"El campo argentino enfrenta desafíos importantes: costos elevados, dificultades de financiamiento, presión impositiva e infraestructura insuficiente", afirmó Lucas Magnano para sintetizar el cuadro de situación que atraviesa diariamente el productor.

Producir hoy sin una red asociativa equivale a navegar una tormenta en altamar con una embarcación individual. La economía cooperativa funciona como un convoy de carga: permite compartir riesgos, amortiguar el impacto de los fletes costosos y ganar volumen a la hora de negociar insumos o vender granos.

La dimensión institucional del sector es contundente. Coninagro es una organización de tercer grado que nuclea a diez federaciones de gran relevancia. Entre ellas destacan la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), FECOVITA, FECOAR y UCAL, entre otras estructuras de fuerte peso regional.

A través de estas redes, la entidad representa el esfuerzo de aproximadamente 120.000 productores asociados. En conjunto, este universo cooperativo es responsable de comercializar cerca del 20,5% de la cosecha nacional, consolidándose como un actor determinante en el mercado disponible y en los saldos exportables.

Sin embargo, la falta de inversión en caminos rurales deteriora severamente el ritmo logístico durante los picos de cosecha. La imposibilidad de sacar la producción de los lotes a tiempo incrementa los costos de transporte y compromete la calidad final de la mercadería almacenada en silobolsas o acopios de origen.

A esta deficiencia estructural se suma la restricción en el financiamiento bancario y la persistente carga tributaria. Con márgenes ajustados, los esquemas de nutrición de suelos y el manejo de barbechos requieren de esquemas crediticios accesibles que permitan mantener el paquete tecnológico adecuado en cada campaña.

La salida a estas encrucijadas no radica únicamente en solicitar reformas macroeconómicas, sino en profundizar la eficiencia interna. El agregado de valor en origen se presenta como una respuesta concreta para transformar materias primas en proteína animal, bioenergías o productos industrializados de mayor margen comercial.

El fomento de proyectos de industrialización local evita la exportación de nutrientes sin procesar y genera empleo genuino. De este modo, la integración vertical del pool de siembra cooperativo permite retener renta en las comunidades del interior y diversificar las fuentes de ingresos de las empresas rurales.

Asimismo, la incorporación activa de las nuevas generaciones dentro de los consejos de administración resulta crucial. La juventud aporta dinamismo técnico, adopción de herramientas agtech y una visión moderna de los mercados internacionales, factores determinantes para garantizar la continuidad del arraigo rural.

La escala asociativa ofrece también una alternativa viable para gestionar la incertidumbre climática. La compra conjunta de coberturas, la adquisición de insumos a escala y la diversificación geográfica de lotes permiten atenuar las fluctuaciones de rinde originadas por eventos meteorológicos adversos.

Las pymes agropecuarias encuentran en estas instituciones una vía directa para acceder a tecnología de precisión e infraestructura de acopio que, de manera individual, resultaría inaccesible debido a los elevados montos de inversión inicial requeridos.

El desafío hacia el futuro radica en consolidar un modelo productivo que combine sustentabilidad ambiental con solvencia financiera. La exigencia de trazabilidad por parte de los mercados compradores demanda una gestión eficiente que solo el trabajo coordinado puede garantizar de forma masiva.

En definitiva, la vigencia de siete décadas de trayectoria cooperativa ratifica que la unión de esfuerzos es una herramienta técnica y económica insustituible. Fortalecer el diálogo federal y construir propuestas concretas seguirá siendo la clave para sostener la rentabilidad agropecuaria nacional.