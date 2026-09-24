Un gigante cooperativo del interior quiere desplazar a las multinacionales con su propio puerto en el Gran Rosario

Resumen Ejecutivo La Unión Agrícola de Avellaneda (UAA) evalúa construir un puerto propio en el UpRiver para consolidar su logística de exportación directa de granos.

evalúa construir un puerto propio en el para consolidar su logística de exportación directa de granos. La entidad ingresó al top 10 de exportadores de Argentina tras embarcar 830.000 toneladas en el primer semestre de 2026, un 11% más interanual.

de Argentina tras embarcar en el primer semestre de 2026, un 11% más interanual. Con un volumen histórico de acopio de 2.870.000 toneladas , la cooperativa busca integración vertical para reducir costos logísticos y operativos.

, la cooperativa busca integración vertical para reducir costos logísticos y operativos. El proyecto contempla mejorar la conexión multimodal desde el norte argentino hasta las terminales del Gran Rosario, optimizando toda la cadena de valor.

El mapa agroexportador argentino exhibe una reconfiguración histórica impulsada por el crecimiento vertiginoso del cooperativismo de origen. La Unión Agrícola de Avellaneda (UAA) analiza formalmente la construcción de un puerto propio sobre el UpRiver, una movida estratégica que promete transformar la logística del Gran Rosario y afianzar la competitividad del sector.

Esta iniciativa responde a un hito operativo sin precedentes para la entidad santafesina. Según datos recientes de la Bolsa de Comercio de Rosario, la cooperativa logró ingresar al top 10 de exportadores de granos de la Argentina durante el primer semestre de 2026, consolidando una posición privilegiada frente a las grandes multinacionales del sector.

Entre enero y junio, la firma despachó 830.000 toneladas de granos y oleaginosas al mercado externo. Este registro representó un crecimiento del 11% interanual, confirmando una tendencia de expansión sostenida que demanda soluciones de infraestructura a la altura del volumen físico que moviliza el ecosistema productivo regional.

El salto hacia el comercio exterior se sustenta en un músculo originador cada vez más potente. Durante su último ejercicio, la institución alcanzó un nivel récord de acopio al recibir 2.870.000 toneladas, cifra que refleja la confianza del asociado y la efectividad en la captación de cosecha en diversos puntos del país.

Frente a este escenario de escala ascendente, contar con un activo portuario propio aparece como el paso natural en la cadena de valor. El presidente de la entidad, Leandro Nardelli, confirmó que el proyecto "está en etapa de evaluación" para dotar a la firma de una salida soberana al Atlántico.

En la economía del negocio agrícola, la infraestructura propia actúa como un amortiguador de costos de flete y elevación. Controlar el despacho en el Gran Rosario equivale a cerrar el circuito comercial sin depender de capacidad alquilada en terminales de terceros, optimizando sensiblemente el margen del mercado disponible.

Fundada en 1919, la entidad nacida en el norte santafesino ha trascendido sus fronteras originales. Con más de 1.700 asociados y una plantilla que supera los 1.200 colaboradores directos, la cooperativa extiende su red operativa a través de 13 sucursales y cuatro delegaciones estratégicas.

La influencia territorial abarca provincias clave como Chaco, Santiago del Estero y Salta, zonas donde la producción agrícola ha ganado un protagonismo decisivo. Traer esos granos desde el NOA y NEA hacia el UpRiver exige una articulación logística impecable para evitar cuellos de botella en la recepción.

El modelo asociativo de la empresa se distingue por una diversificación integral que va más allá del grano. La estructura contempla plantas de desmote de algodón, producción de alimentos balanceados, integración avícola, explotación ganadera y la provisión masiva de agroinsumos para la nutrición y protección de cultivos.

Sin embargo, la escala física coloca sobre la mesa el desafío del transporte. Los ejecutivos de la organización vienen remarcando la urgencia de concretar mejoras en las conexiones viales y de incentivar esquemas de transporte multimodal, integrando el ferrocarril con las arterias camioneras de la región centro.

Mover casi tres millones de toneladas implica administrar un flujo constante que, sin puertos ni accesos ágiles, corre el riesgo de ahogarse en la puerta de entrada al río. La terminal propia permitiría regular el ritmo de descarga, acortar los tiempos de espera del camionero y mejorar la rotación de vagones.

Para el productor socio, la integración vertical de su cooperativa se traduce en una mayor capacidad de captura de valor. En momentos donde la brecha cambiaria y la carga de retenciones presionan la rentabilidad, cada dólar ahorrado en la cadena de embarque fortalece el precio de pizarra final.

Aunque la localización precisa y los plazos de ejecución de la futura terminal aún permanecen bajo análisis técnico, la señal hacia el mercado es clara. El cooperativismo argentino demuestra capacidad financiera y operativa para competir de igual a igual en la logística de commodities globales.

La concreción de una obra de esta envergadura sobre el UpRiver requerirá además licencias ambientales, estudios de batimetría en el lecho del río Paraná y alianzas financieras estratégicas. La viabilidad del proyecto dependerá de sostener los elevados volúmenes de originación logrados en los últimos ciclos agrícolas.

El camino emprendido marca un antecedente relevante para las economías regionales que buscan vías eficientes de inserción internacional. La transformación de una estructura de acopio tradicional en un jugador con infraestructura portuaria propia redefine el mapa de negocios para toda la cadena agroindustrial.