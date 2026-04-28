Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP y sacude al mercado global del petróleo

En una decisión que reconfigura el tablero energético internacional, OPEC sufrió este martes uno de los golpes institucionales más relevantes de los últimos años: United Arab Emirates anunció su salida del bloque y también de OPEC+, una medida que pone presión sobre el liderazgo de Saudi Arabia y agrega incertidumbre a un mercado ya alterado por tensiones geopolíticas.

La salida será efectiva el 1 de mayo, según confirmó el ministro de Energía emiratí, Suhail al-Mazrouei, quien describió la decisión como una medida soberana basada en una revisión integral de la política energética y de producción del país. El anuncio se conoció en medio del impacto que genera el conflicto con Irán y las dificultades operativas en el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores del comercio petrolero mundial.

La decisión tiene peso específico: Emiratos fue históricamente uno de los miembros más disciplinados del cartel y un aliado clave dentro de la arquitectura impulsada por Riad. Su salida abre interrogantes sobre la cohesión futura del grupo y sobre la capacidad de la OPEP para seguir administrando la oferta global de crudo. Analistas señalan que el movimiento también responde a la búsqueda de mayor libertad para incrementar producción, una meta que venía chocando con los límites de cuotas del bloque.

Los mercados reaccionaron de inmediato. El petróleo llegó a moderar parte de las subas iniciales luego del anuncio, ante la expectativa de que Emiratos pueda elevar exportaciones fuera del esquema de coordinación de la OPEP. Sin embargo, persiste volatilidad por el riesgo geopolítico y por las interrupciones logísticas en Medio Oriente.

Más allá del impacto financiero inmediato, la salida emiratí plantea un cambio estructural. Si otros productores priorizan estrategias nacionales por sobre acuerdos multilaterales, podría debilitarse el sistema de administración coordinada del mercado petrolero que dominó durante décadas.

Impacto potencial para Argentina y el agro

Para Argentina, y especialmente para el agro, la noticia no es menor. Cualquier movimiento que altere el precio internacional del petróleo repercute sobre costos de combustible, fertilizantes, fletes e insumos dolarizados. Un escenario de mayor volatilidad energética puede trasladarse rápidamente a los costos productivos del sector.

Además, si la ruptura dentro de la OPEP derivara en mayor oferta y presión bajista sobre el crudo en el mediano plazo, podría aliviar costos operativos para productores agrícolas. Pero si prevalece la tensión geopolítica, el efecto podría ser el inverso.

Un punto de inflexión

La salida de Emiratos recuerda que el mercado energético global está entrando en una etapa de mayor fragmentación. Lo que hasta hace poco parecía una estructura relativamente estable hoy muestra fisuras, y eso tiene implicancias que van mucho más allá del petróleo.