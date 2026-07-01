Pyme santafesina usa inteligencia artificial china para inundar el Mercosur con lentejas locales

Don Elio S.A., una de las mayores productoras de lentejas de la Argentina, sumará una línea de producción completa con tecnología china en su planta de Coronel Domínguez, a 20 kilómetros al sur de Rosario. La inversión permitirá triplicar la capacidad actual de la empresa y apunta a cubrir la demanda de las grandes cadenas de supermercados de Argentina y Uruguay, además de sumar nuevos mercados de exportación dentro del Mercosur. El nuevo equipo llegó desde China a comienzos de este año y la compañía prevé ponerlo en marcha hacia el tramo final de 2026.

La nueva línea integra software con inteligencia artificial y varias instancias de automatización que resuelven todo el proceso productivo: el grano ingresa en bruto, la máquina lo clasifica, lo selecciona y luego lo envasa en bolsas de 25 kilos y en big bags.

La inversión no se limitó a la línea de proceso: la planta también sumó dos silos nuevos para ampliar la capacidad de almacenamiento, un paso necesario para sostener el salto productivo que se viene.

Producir para el mercado interno y para exportar, al mismo tiempo

Hasta ahora, Don Elio debía elegir entre abastecer el mercado argentino o destinar su producción a la exportación, según la época del año. "En febrero nos sentamos con los hipermercados de Argentina para acordar el abastecimiento de cada invierno, y recién cuando termina la temporada fuerte en nuestro país ordenamos la producción para exportación. Ahora vamos a poder producir para ambos mercados a la vez", detalló Di Pego. La automatización de la nueva línea es la que permite ese cambio: la capacidad instalada deja de ser el techo que obligaba a elegir entre un destino u otro.

Uno de los incentivos más concretos para ampliar la producción fue el acuerdo que la empresa selló con El Dorado, la cadena de supermercados uruguaya con 75 sucursales, para proveerle lentejas y maíz pisingallo. "Nos encontramos con un consumo sostenido en ese país y, una vez que la nueva línea esté en marcha, la idea es recalar en otros países del Mercosur, como Paraguay y Brasil. Ya tenemos clientes en Chile", contó la directiva. La estrategia recuerda, en menor escala, al recorrido que en su momento hizo Paladini cuando fue habilitado para exportar cerdo a China: otra alimenticia de la región que primero consolidó el mercado interno y después usó la inversión tecnológica como trampólin hacia afuera. También en el rubro cárnico, la carne de cerdo argentina cruzó el charco hacia Uruguay por primera vez hace poco más de un año, en la misma dirección comercial que ahora explora Don Elio con las legumbres.

Qué representa para las pymes agroindustriales de la Región Centro

El caso de Don Elio se suma a una tendencia que viene marcando el sector en Santa Fe: empresas familiares que apuestan a la tecnología para escalar producción sin resignar el arraigo territorial. La agroindustria viene aportando más dólares al país, aunque la capacidad ociosa del sector sigue siendo elevada, un dato que le da todavía más peso a las inversiones que, como esta, apuntan directamente a achicar esa brecha. En paralelo, la industria pyme viene mostrando señales de recuperación, un contexto que favorece a las empresas de la región que logran financiar mejoras de escala.

Para las pymes proveedoras y para el ecosistema exportador de Rosario y el sur santafesino, el mensaje es claro: la salida de la coyuntura no pasa solo por esperar viento a favor, sino por invertir en capacidad instalada y salir a buscar mercados nuevos, tal como lo viene haciendo Don Elio.

Tres generaciones al frente de la empresa familiar

Don Elio S.A. fue fundada hace 31 años por Elio Di Pego y su hijo Sergio, descendientes de inmigrantes de la Toscana. Hoy la conduce la tercera generación, con Belén Di Pego como una de sus voces visibles. La compañía vende su marca propia, Legumbres Elio, en cadenas como Coto, La Anónima, La Gallega y La Reina, y en los últimos años sumó una línea completa de productos sin gluten a su portfolio.

¿Qué inversión anunció Don Elio S.A.?

Una línea de producción completa con tecnología china que integra inteligencia artificial y automatización, capaz de triplicar la producción actual de la planta de Coronel Domínguez.

¿Cuándo va a estar en funcionamiento la nueva línea?

La empresa prevé encenderla en la recta final de 2026. El equipamiento ya llegó desde China a comienzos de año.

¿A qué mercados apunta exportar Don Elio con esta inversión?

Además de reforzar el abastecimiento a supermercados de Argentina, la empresa ya provee a la cadena uruguaya El Dorado y prevé sumar a Paraguay y Brasil, sosteniendo además sus ventas a Chile.