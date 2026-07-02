Claves del día: el dólar desafía al Gobierno, cambia el courier y otra histórica empresa entra en crisis

El mercado argentino volvió a tener al dólar como protagonista absoluto. El mayorista cerró en torno a $1.489, su nivel más alto desde noviembre de 2025, acumulando una suba cercana al 5% durante junio, mientras el MEP se ubicó alrededor de $1.521, el contado con liquidación en $1.567 y el blue en la zona de $1.525. La expectativa de los operadores sigue concentrada en una sola pregunta: ¿hasta dónde está dispuesto a dejar subir el tipo de cambio el Gobierno antes de intervenir?

Las señales que fue dejando el Ministerio de Economía alimentan la hipótesis de que el equipo encabezado por Luis Caputo estaría dispuesto a convalidar un dólar más elevado siempre que el movimiento continúe siendo gradual y no vuelva a trasladarse con fuerza a la inflación. La menor liquidación del agro, la dolarización de carteras típica del segundo semestre y la demanda privada de divisas siguen ejerciendo presión sobre el mercado cambiario.

Los activos financieros tampoco lograron despejar las dudas. El S&P Merval continúa operando con volatilidad después de un junio complicado para la renta variable, mientras varios ADRs argentinos registraron nuevas bajas en Wall Street. La contracara sigue siendo la deuda soberana: el riesgo país cayó hasta la zona de los 421 puntos básicos, su nivel más bajo en varios años, favorecido por las mejoras en la calificación crediticia que recibió la Argentina durante las últimas semanas.

En ese escenario, el Gobierno avanza sobre uno de los cambios institucionales más importantes desde la convertibilidad. La administración de Javier Milei trabaja en una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que buscará reforzar su independencia, limitar definitivamente el financiamiento monetario del Tesoro y redefinir los objetivos de la autoridad monetaria.

La iniciativa genera un intenso debate entre economistas. Para algunos especialistas, fortalecer la autonomía del Banco Central podría consolidar el proceso de desinflación y aportar mayor credibilidad al programa económico. Otros sostienen que ninguna modificación legal reemplaza la disciplina fiscal y que la verdadera independencia dependerá, en última instancia, de las decisiones políticas que adopte el Poder Ejecutivo.

Mientras tanto, también habrá cambios para quienes compran productos en el exterior. El Gobierno decidió eliminar la franquicia que permitía ingresar sin tributos los primeros US$ 400 de determinados envíos realizados mediante courier. A partir de ahora, esos productos comenzarán a tributar desde el primer dólar, modificando sensiblemente el costo final de miles de compras internacionales, especialmente de tecnología, indumentaria y pequeños artículos de consumo.

En paralelo, la economía real sigue mostrando señales de fragilidad. Una empresa argentina de bebidas con más de 70 años de trayectoria -Frutafiel, la bebida con aloe vera Aqualoe, la bebida a base de vino Vinto y la cerveza Golden Saft- solicitó la apertura de concurso preventivo para evitar la quiebra, reflejando las dificultades que aún enfrentan numerosas compañías vinculadas al consumo masivo pese a la desaceleración de la inflación y la estabilización de algunas variables macroeconómicas.