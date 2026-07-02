¿Todavía conviene comprar por Amazon, Temu y Shein? Así cambian las cuentas tras la reforma del courier

Durante el último año, comprar un celular en Amazon, unas zapatillas en Nike, ropa en Shein o artículos para el hogar en Temu dejó de ser una práctica reservada para unos pocos argentinos. La flexibilización del régimen courier impulsó un fuerte crecimiento de las compras internacionales gracias a una combinación de menores impuestos, mayor competencia y una brecha de precios que, en muchos casos, justificaba esperar algunos días más para recibir el producto en la puerta de casa.

Ahora, ese escenario vuelve a cambiar.

La Dirección General de Aduanas anticipó que eliminará el régimen que hoy permite realizar hasta cinco envíos anuales con la franquicia de hasta US$ 400, una decisión que forma parte de una revisión integral del sistema y que también busca reforzar los controles sobre las operaciones y la identificación de los compradores.

Aunque todavía resta conocer la reglamentación definitiva, el mensaje oficial ya encendió las alarmas entre consumidores y empresas de logística: habrá que volver a sacar la calculadora antes de hacer clic en "Comprar".

¿Qué cambia?

El beneficio vigente había sido implementado a fines de 2024. Permitía que los primeros US$ 400 de determinados pequeños envíos para uso personal quedaran exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, abonando únicamente el IVA. Ese esquema alcanzaba hasta cinco envíos anuales por persona dentro del régimen específico de pequeños envíos.

Ahora, la Aduana confirmó que ese régimen desaparecerá como parte de una reforma que apunta a simplificar el sistema, mejorar la trazabilidad de las operaciones y evitar irregularidades detectadas en los últimos meses, como compras realizadas utilizando CUIT o CUIL de terceros, incluso de personas fallecidas o menores de edad.

Entonces, ¿seguirá conviniendo comprar afuera?

La respuesta corta es: dependerá mucho más del producto.

Los artículos con mayor diferencia de precios respecto del mercado argentino seguirán ofreciendo ventajas incluso pagando más impuestos. En cambio, las compras de menor valor podrían perder buena parte del ahorro que hoy presentan.

Los productos que probablemente seguirán siendo competitivos

Smartphones de alta gama.

Notebooks premium.

Componentes para PC.

Cámaras fotográficas.

Consolas de videojuegos.

Perfumes importados.

Repuestos electrónicos difíciles de conseguir en Argentina.

En todos estos casos, la diferencia de precios con el mercado local suele superar ampliamente la carga tributaria adicional.

Los que podrían dejar de ser un negocio

Accesorios económicos.

Ropa básica.

Bijouterie.

Pequeños gadgets.

Artículos de bajo valor unitario.

En estos productos, el costo del courier y la mayor carga impositiva pueden absorber rápidamente el ahorro.

Amazon, Temu y Shein: el impacto no será igual

Las grandes plataformas seguirán teniendo una ventaja importante: el enorme volumen de oferta y los precios internacionales.

Sin embargo, la conveniencia dependerá mucho más de cada operación individual. Una notebook de US$ 1.500 probablemente continúe siendo más barata que en Argentina. Una remera de US$ 20 quizás ya no.

Por eso los especialistas recomiendan volver a comparar el precio final puesto en Argentina, incluyendo impuestos, flete y costos logísticos, antes de confirmar cualquier compra.

¿Por qué el Gobierno cambia las reglas?

La explicación oficial no pasa solamente por la recaudación.

El director general de Aduanas, José Andrés Velis, reconoció que el régimen vigente "se desbordó" y admitió problemas para controlar adecuadamente la identidad de quienes realizaban las compras internacionales. Según explicó, la reforma buscará recuperar la trazabilidad de las operaciones mediante una mayor digitalización y controles cruzados con otras bases de datos del Estado.

Más control, pero sin cerrar la economía

El mensaje del Gobierno parece buscar un equilibrio.

Por un lado, mantiene la estrategia de apertura comercial que impulsó durante el último año, con límites de hasta US$ 3.000 por envío para el régimen courier y una mayor simplificación de las importaciones. Por otro, intenta corregir un esquema que, según la propia Aduana, generó abusos y perdió capacidad de fiscalización.

Lo que conviene hacer antes de comprar

Mientras se espera la reglamentación definitiva, los especialistas recomiendan:

Comparar siempre el precio final con impuestos incluidos.

Verificar el costo del courier antes de cerrar la compra.

Priorizar productos con una amplia diferencia de precio respecto del mercado local.

Evitar realizar compras impulsivas de artículos de bajo valor, donde los costos logísticos pesan mucho más.

Seguir de cerca la reglamentación, ya que definirá el verdadero alcance de los cambios.

En definitiva, comprar en Amazon, Temu, Shein o AliExpress no dejará de ser una opción para los argentinos, pero sí exigirá un análisis mucho más fino. La época en la que casi cualquier producto comprado en el exterior representaba un ahorro parece empezar a quedar atrás. El nuevo escenario obligará a comparar precios, calcular impuestos y elegir con mayor precisión qué artículos realmente siguen siendo un buen negocio.