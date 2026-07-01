La reforma del Banco Central entra en agenda: los planes del Gobierno en el Congreso

Durante una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza en Casa Rosada, el Presidente anunció que los equipos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado avanzan en la elaboración de un proyecto para modificar la ley que regula al Banco Central.

La iniciativa forma parte del paquete de reformas que el oficialismo pretende impulsar en el Congreso durante los próximos meses y busca avanzar sobre uno de los cambios institucionales que el Gobierno considera centrales para la nueva etapa del programa económico.

Un Banco Central con mayor independencia

Aunque el Ejecutivo todavía no difundió el articulado del proyecto, la reforma apunta a revisar el funcionamiento del Banco Central y fortalecer su autonomía frente al Poder Ejecutivo.

El debate no es nuevo. En mayo, el Fondo Monetario Internacional recomendó avanzar en una modificación de la Carta Orgánica para reforzar la independencia de la entidad, acompañar un esquema cambiario más flexible y reducir el peso de la política monetaria como principal herramienta de estabilización macroeconómica.

Desde el Ministerio de Economía habían respondido entonces que esa reforma integra la hoja de ruta oficial, aunque su presentación dependería de las condiciones políticas para avanzar en el Congreso.

Un cambio alineado con la estrategia económica

La decisión de impulsar una nueva Carta Orgánica se suma a la política fiscal y monetaria que viene desarrollando el Gobierno desde el inicio de la gestión.

La administración de Milei sostiene que la consolidación del equilibrio fiscal, la eliminación de la emisión para financiar al Tesoro y el saneamiento del balance del Banco Central constituyen los pasos previos para avanzar hacia un esquema monetario con mayor estabilidad y reglas más estrictas.

En ese marco, la modificación de la ley que regula al BCRA aparece como una pieza clave para institucionalizar ese nuevo modelo y limitar futuras intervenciones políticas sobre la autoridad monetaria.

El antecedente del cierre del BCRA

La propuesta también mantiene vínculo con una de las principales banderas de campaña del Presidente. Desde 2023, Milei sostuvo que el cierre del Banco Central era un objetivo estratégico, aunque posteriormente aclaró que esa posibilidad dependería del saneamiento definitivo de la institución y de la evolución del proceso de estabilización económica.

Mientras ese escenario continúa siendo de largo plazo, la reforma de la Carta Orgánica surge ahora como el paso inmediato con el que el Gobierno busca redefinir el rol del Banco Central dentro del nuevo esquema económico.