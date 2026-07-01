El peso de los impuestos: ¿por qué producir en Argentina resulta más caro?

El informe de la Unión Industrial Argentina sostiene que el país conserva el primer puesto en materia de carga tributaria distorsiva respecto del estudio realizado en 2023. La entidad remarca que, lejos de corregirse, varios de los tributos provinciales y municipales continúan afectando la competitividad de las empresas y encareciendo toda la cadena productiva.

Ingresos Brutos, el impuesto más cuestionado

Uno de los principales focos del trabajo es el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Según la UIA, Argentina es uno de los pocos países que mantiene un tributo de estas características y el que aplica la mayor carga sobre toda la cadena de valor.

El documento advierte que su principal problema es el efecto "cascada", ya que grava sucesivamente cada etapa del proceso productivo. Además, señala que los múltiples regímenes de retención y percepción generan importantes saldos a favor cuya devolución suele demorarse, inmovilizando capital de trabajo de las empresas.

Tasas municipales: la doble imposición

El informe también cuestiona las tasas municipales aplicadas sobre los mismos ingresos alcanzados por Ingresos Brutos.

Para la entidad industrial, esta situación configura una doble imposición, ya que numerosos municipios cobran tributos calculados sobre la misma base imponible, muchas veces sin una relación directa con el costo real de los servicios que prestan.

Sellos: un impuesto que encarece las operaciones

Otro de los tributos señalados es el Impuesto de Sellos. La UIA sostiene que Argentina vuelve a ocupar el primer lugar entre los países comparados debido al amplio universo de contratos alcanzados por este gravamen.

Según el informe, esta situación termina afectando el comercio, encarece las operaciones financieras y desalienta la formalización de las actividades económicas.

Las propuestas para recuperar competitividad

Frente a este escenario, la Unión Industrial Argentina plantea una reforma tributaria orientada a reducir el costo de producir.

Entre las principales medidas propone establecer una alícuota única del 25% para el Impuesto a las Ganancias; avanzar hacia la eliminación gradual de Ingresos Brutos para la industria; permitir la devolución automática de créditos fiscales de IVA; ampliar el cómputo del impuesto al cheque como pago a cuenta; eliminar los derechos de exportación para manufacturas industriales y alimentos elaborados; y establecer un compromiso de estabilidad fiscal y jurídica de largo plazo para incentivar nuevas inversiones.

Competitividad, el eje del debate

Más allá de las cifras, el informe vuelve a instalar un debate recurrente en la economía argentina: el impacto que tiene la estructura tributaria sobre la producción, la inversión y la generación de empleo.

Desde la UIA consideran que una reforma impositiva integral resulta indispensable para mejorar la competitividad del sector productivo, reducir costos y generar condiciones más previsibles para quienes producen y exportan desde la Argentina.