Trump amenaza fuerte, el petróleo supera los US$110 y los mercados globales sufren

Los mercados financieros internacionales atraviesan una nueva jornada de volatilidad luego de que el precio del petróleo superara los US$110 por barril, impulsado por la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán tras un ultimátum del presidente Donald Trump.

Según se conoció, la suba del crudo responde al temor de una interrupción prolongada del suministro energético global, especialmente por la situación en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

El barril Brent —referencia internacional— avanzaba alrededor de 1%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) registraba incrementos superiores al 3%, consolidando niveles que no se observaban desde los picos de crisis energéticas recientes.

El salto del crudo se produjo luego de nuevas advertencias de Washington hacia Teherán, incluyendo amenazas de ataques contra infraestructura energética si no se restablece la navegación en la región.

Bolsas en baja y refugio en activos seguros

El encarecimiento del petróleo generó un efecto inmediato sobre los mercados financieros. Las principales bolsas europeas y estadounidenses operaron en terreno negativo, reflejando la aversión global al riesgo.

Los inversores reaccionaron ante la posibilidad de un shock inflacionario global: un petróleo más caro eleva costos logísticos, energéticos e industriales, lo que podría retrasar recortes de tasas de interés por parte de los bancos centrales.

En este contexto, los capitales comenzaron a migrar hacia activos considerados refugio, como bonos del Tesoro estadounidense y el dólar, mientras aumentó la volatilidad en acciones tecnológicas y sectores dependientes de energía barata.

Analistas internacionales advierten que el mercado enfrenta un escenario de “inflación por guerra”, donde el encarecimiento energético impacta sobre el crecimiento económico sin necesariamente mejorar la actividad global.

Riesgos económicos y efectos en cadena

El principal temor del mercado es que una escalada militar prolongada limite el flujo de petróleo desde Medio Oriente, generando un shock de oferta similar a episodios históricos de crisis energética.

Además del impacto financiero inmediato, el alza del crudo podría trasladarse rápidamente a combustibles, transporte y alimentos, presionando la inflación mundial en los próximos meses.

Para economías importadoras de energía, el escenario implica mayores costos externos y presión cambiaria. En cambio, países exportadores podrían beneficiarse por mejores términos de intercambio, aunque bajo un contexto global más inestable.

La evolución del conflicto y las decisiones diplomáticas en las próximas semanas serán determinantes para definir si la suba del petróleo se consolida o si los mercados logran estabilizarse.