Claves del día: alerta por dólar y alimentos, megaventa de campos y Rosario presenta su presupuesto

Estados Unidos vota y Argentina mira el dólar. Benetton vende tierras, Pampa multiplica ganancias y Personal Pay busca convertirse en banco. Mientras los alimentos enfrentan presión internacional, Rosario presenta su presupuesto 2027.

La elección se juega en Estados Unidos, pero el mercado argentino también tiene algo en disputa: cuánto respaldo político y financiero conservará el gobierno de Javier Milei si Donald Trump sale debilitado. Las legislativas de este martes agregan incertidumbre sobre el dólar y el riesgo país, aunque los economistas consultados por Ecos365 consideran que parte de ese escenario ya está incorporado en los precios.

La preocupación pasa por el margen que tendría Trump para sostener la asistencia a la Argentina si pierde poder legislativo. Un revés no implica que ese respaldo desaparezca, pero podría elevar su costo político.

El contexto local amplifica la sensibilidad: el riesgo país quedó en la línea de los 800 puntos y los compromisos de deuda internacional de 2027 rondan los US$29.000 millones. El lunes, el dólar mayorista cerró en $1.545,5, tras subir 0,7%.

Alimentos más caros: oportunidad exportadora y presión sobre los costos

El Banco Mundial proyecta para 2026 aumentos del 17% en aceites y harinas, del 14% en cereales y del 14% en fertilizantes. Las tensiones comerciales, la energía, los biocombustibles y el clima explican las presiones.

Para la soja en grano prevé un promedio de US$489 por tonelada este año y US$515 en 2027. El trigo pasaría de US$311 a US$353; el maíz, de US$223 a US$235. Son proyecciones internacionales, no precios garantizados para el productor argentino.

La contracara está en los insumos: la urea promediaría US$510 por tonelada en 2026, aunque bajaría a US$429 el próximo año. El organismo espera una moderación de los fertilizantes en 2027, condicionada a la normalización de suministros y costos energéticos. El litio muestra otro recorrido, con presión bajista por mayor oferta y menor demanda china de vehículos eléctricos.

Benetton vende un gigante territorial

La familia Benetton vendió Compañía de Tierras Sud Argentino y Ganadera Cóndor a empresarios vinculados a Adecoagro, encabezados por Mariano Bosch. La operación comprende aproximadamente 920.000 hectáreas en Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, además de más de 300.000 cabezas de ganado.

La distinción importa: la adquisición se hizo a título personal, no a través de Adecoagro. Bosch asumirá la presidencia de ambas sociedades y Agustín Dranovsky seguirá como CEO. Los compradores prevén mantener el perfil agrícola, ganadero y forestal de los establecimientos.

Compañía de Tierras Sud Argentino emplea a más de 250 personas y facturó €20,5 millones en 2025. La negociación demandó alrededor de un año.

El desembarco de los Benetton comenzó en 1983 con una estancia en Balcarce. Allí desarrollaron producción de papa y una relación comercial con McCain. La expansión patagónica de 1991 consolidó su peso en lana y ganadería ovina.

El negocio también tuvo un componente frigorífico y exportador mediante Faimali, con carne de cordero y certificaciones para distintos mercados. El cambio de propietarios involucra, por lo tanto, mucho más que una reserva de tierras: incluye producción, personal, instalaciones y vínculos comerciales.

Rosario presenta el presupuesto

El proyecto de presupupuesto 2027 rosarino que se presentará públicamente hoy apunta a un equilibrio fiscal y $260.000 millones de inversión en bienes de capital. Además, la Municipalidad evalúa una emisión de bonos para financiar pavimento definitivo.

El Concejo autorizó endeudamiento por hasta $72.000 millones, con un plazo de hasta tres años. Eso no significa que se colocará todo ese monto: el intendente condicionó la operación a las posibilidades del mercado y remarcó las restricciones de la recaudación. Actualmente el mercado marcaría que debería pagar dos dígitos de tasas.

La administración también anticipó continuidad en la eliminación de tasas e incentivos puntuales, con atención a las diferencias tributarias frente a ciudades como Córdoba. El detalle llegará con el proyecto.

Pampa multiplica ganancias y conecta Vaca Muerta con los fertilizantes

Pampa Energía registró una ganancia neta atribuible a sus accionistas de US$129 millones en el tercer trimestre, seis veces la del mismo período de 2025. Los ingresos crecieron 34%, hasta US$790 millones, aunque quedaron por debajo de lo esperado por el mercado.

El EBITDA ajustado aumentó 23%. La producción petrolera subió 28%, mientras la de gas retrocedió 6%. En electricidad, la mejora de márgenes compensó una menor generación.

El crecimiento también exige financiamiento: la deuda neta llegó a US$1.731 millones al cierre de septiembre. Entre las inversiones figura una planta de fertilizantes en Bahía Blanca, aprobada bajo el RIGI, por US$2.700 millones. Tendría capacidad para producir 2,1 millones de toneladas anuales de urea y comenzaría a operar a fines de 2029.

Personal Pay quiere que el usuario de la billetera se convierta en cliente bancario

Telecom y Macro avanzan con Personal Bank, una apuesta que espera autorización del Banco Central. Vale recordar que Macro adquirió el 50% de Personal Pay y los accionistas de la asociación compraron Banco Sáenz para desarrollar el proyecto.

La estrategia que describen los especialistas consultados contempla tres niveles: Personal Pay como acceso masivo; Personal Bank para ampliar productos bancarios; y Macro para relaciones financieras de mayor complejidad, empresas y patrimonios.

La billetera cuenta con unos cinco millones de usuarios. El potencial competitivo pasa por combinar esa base con información del ecosistema de telecomunicaciones, herramientas de inteligencia artificial y ofertas personalizadas. También aparece una posible expansión regional hacia Paraguay y Uruguay.

La disputa excede el pago cotidiano: busca captar al usuario cuando necesita crédito, una cuenta sueldo o servicios más sofisticados. La autorización regulatoria sigue pendiente; la ambición comercial ya está definida.